Elizabeth Olsen en los detrás de escenas de la serie "WandaVision". | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” estrena este 12 de marzo su detrás de cámaras en Disney+ y revela algunos de los secretos detrás de la primera gran producción televisiva de Marvel Studios. Ayer se lanzó el tráiler oficial del especial, donde se lucen los protagonistas Elizabeth Olsen y Paul Bettany en todas las épocas que atravesaron sus personajes.

Con el final de “WandaVision” llegaron muchas preguntas y no solo relacionadas al desenlace del último capítulo. ¿Cómo se hicieron las primeras escenas a blanco y negro de la serie? ¿Vision siempre mantuvo el mismo maquillaje? ¿Los actores tuvieron que actuar frente a un público en vivo? Todas estas dudas y más se responden en el nuevo estreno de Disney+.

De acuerdo a lo que se ve en el adelanto de “Assembled: The Making of WandaVision”, recrear comedias de diferentes tiempos fue una aventura jamás vista antes en Marvel Studios, una productora más acostumbrada a la acción y los efectos especiales con CGI. De hecho, los primeros episodios utilizan técnicas antiguas para mostrar las habilidades de Wanda Maximoff.

“La primera vez que escuché sobre el concepto pensé que era brillante”, menciona Elizabeth Olsen sobre la distinción de la historia en “WandaVision” sobre otras producciones de superhéroes. “Es un homenaje a las sit comedy americanas del siglo 20”, agrega su co-protagonista Paul Bettany.

“WandaVision” y el futuro de las series de Marvel

Tras el final de temporada de “WandaVision”, los fanáticos de Marvel no tendrán que esperar demasiado para reencontrarse con otros personajes de este universo. Las próximas en seguir el camino –paralelamente a los títulos cinematográficos– serán “The Falcon and The Winter Soldier” y “Loki”.

La serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan se centrará en cómo Falcon y el Soldado de invierno continúan el legado del Capitán América luego de los eventos de “Avengers: Endgame”. De acuerdo al calendario de Disney+, se lanzará el próximo 19 de marzo en el servicio streaming.

