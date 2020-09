La serie "WandaVision" hace una referencia muy directa a los cómics de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” será el único producto de Marvel Studios que se verá en el 2020, luego de que Disney anunciara la reprogramación estrenos en cines durante la pandemia. Con la gran ventaja del streaming, la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany podrá ser vista en la plataforma Disney+.

Por lo poco que se ha visto sobre la serie, al parecer Scarlet Witch y Vision están atrapados en una fantasía, donde son una familia feliz muy al estilo estadounidense. Como se recuerda, la historia se desarrolla luego de los eventos de “Avengers: Endgame” en un escenario en el que se presume que el personaje de Bettany está muerto.

LA REFERENCIA A LO CLÁSICO

En el tráiler oficial de “WandaVision”, vemos primero a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) lucir ropa común y corriente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la clara referencia a sus atuendos clásicos en los cómics, los que portaron en sus primeras publicaciones para Marvel.

Wanda y Vision en su series limitada de historietas publicadas en los 80. | Fuente: Marvel Comics

Scarlet Witch usa un traje completamente rojo y un accesorio en la frente, mientras que Vision se viste de color verde y luce una capa de color amarillo. Incluso, el superhéroe comparte la similitud con su yo de las historietas al verse con una especie de capucha que le cubre la cabeza.

En 1982, se lanza la serie “The Vision and the Scarlet Witch”, donde Wanda y Vision comparten el protagónico para enfrentarse a múltiples problemas de forma conjunta. Allí se lucen con estos mismos trajes que aparecen en las imágenes de “WandaVision”, aunque mucho más estéticos. Se especula que los actores se han probado estos trajes como parte de un episodio de Halloween, aunque aún no ha sido confirmado.

¿CUÁL SERÁ LA TRAMA DE “WANDAVISION”?

“WandaVision” se describe como un relato de Wanda Maximoff y su pareja Vision que tienen una idealizada vida de los suburbios, pero empiezan a sospechar que realmente nada es lo que parece en ese extraño mundo donde ambos no son simples humanos, sino seres sumamente poderosos.

Por lo que se entiende, la serie de Disney+ guarda relación con el cómic “House of M”, que también es el nombre de una de las tierras de Marvel. El origen de este mundo es resultado de una crisis nerviosa de Scarlet Witch, quien no mide su poder y termina alterando la realidad.

Además de dicho título, podría basarse en “The Vision” es lo primero que viene a la mente de todos los fans. El propio creador de esta historeita, Tom King, confirmó que sería una inspiración para esta nueva producción.

La próxima producción “WandaVision” mezcla géneros como la sit comedy, acción y misterio. En ese sentido, el guionista Jac Schaeffer —quien también trabajó en la película “Black Widow”— aseguró que esta producción sería completamente opuesta al estilo agresivo de la cinta protagonizada por Scarlett Johansson.