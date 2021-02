¿Aparecerá otro personaje conocido en "WandaVision"? La actriz Teyonah Parris está emocionada por verlo. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” no ha lanzado sus mejores cartas aún, eso queda claro con cada estreno semanal en Disney+. Con una trama que diferencia mucho de la narrativa típica del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y repleta de referencias a los cómics, la serie también atrae la atención por las apariciones especiales que rodean a Scarlet Witch.

Cerca de su esperado final, todavía hay muchos cabos sueltos y no hay una explicación lo que realmente es esa realidad alternativa en Westview, creada por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). SWORD, el Hex y otros personajes secundarios también tienen más por contar, aunque solo quedan pocos episodios.

Uno de los mayores misterios por resolver en “WandaVision” se encuentra en una escena de Monica Rambeau, cuando la agente especial habla sobre un “ingeniero aeroespacial” (traducido como ingeniera en el doblaje al español). Asegura que pedirá su ayuda para volver a ingresar a Westview sin perder control de sí misma.

¿Quién es esta persona? Según las teorías y especulaciones que se dieron rienda suelta en las redes sociales, se dice que podría tratarse otro integrante de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos. Consideran a Reed Richards y Sue Storm entre las opciones, pero ninguno de ellos desempeña esta profesión.

Teyonah Parris advierte sobre un cameo

Teyonah Parris, quien da vida a Monica Rambeau en “WandaVision”, discutió sobre este segundo importante cameo en la serie y no pudo evitar expresar su emoción de todo el público se entere. Sin embargo, no reveló nombres o posibles conexiones con otros universos de Marvel en el cine.

“Cuando yo, bueno ... no puedo esperar a ver cuál es la reacción de todos ustedes cuando descubran al ingeniero aeroespacial”, dijo al portal Comicbook. “Todo sobre este programa me emociona. Hay tantas pequeñas sorpresas, cosas que no esperas. Así que de acuerdo con el tema que el programa ya ha establecido, siempre estoy emocionada”.

“WandaVision” estrena su séptimo episodio el 19 de febrero a través de la plataforma Disney+.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.