El cuarto episodio de "What If...?" nos presenta un universo alternativo para Doctor Strange. | Fuente: Marvel Studios

“What If...?” estrenó su capítulo 4 este miércoles 1 de septiembre en la plataforma Disney+. ¿Qué nos trajo de nuevo The Watcher en su relato de universos alternativos? Posiblemente, el episodio más desgarrador de la temporada que podría tener importancia en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM): Doctor Strange villano.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de “What If...?”?

Inicia con Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) llegando en su auto a recoger a la doctora Christine Palmer (Rachel McAdams) para dirigirse a una ceremonia en la que sería reconocido por su destacada labor como médico cirujano. Al tomar la ruta de la carretera del acantilado, sufre un accidente, pero en vez de perder sus manos el universo toma su corazón… Es decir, su gran amada.

Doctor Strange estudia las artes místicas –tal como su historia original– con un objetivo distinto: traer de vuelta a Christine. Sin embargo, en numerosas ocasiones se le advierte que hacerlo es completamente imposible. Al convertirse en el Hechicero supremo y guardián del Ojo de Agamoto, decide intentarlo, aunque sin éxito.

Regresando el tiempo una y otra vez, el protagonista se expone a él mismo y al espectador a una situación completamente dolorosa. En un momento, aparece la Anciana (Tilda Swinton) para decirle que la muerte de Christine Palmer es un punto absoluto en la línea del tiempo, por lo que, nunca podrá evitarla. Él la refuta y ella lo ataca antes de que él desaparezca.



"What If...?": Doctor Strange villano en el episodio más desgarrador hasta ahora. | Fuente: Marvel Studios

Así es como Doctor Strange llega a la Biblioteca perdida de Cagliostro y empieza su búsqueda para evitar perder al amor de su vida. El giro del capítulo 4 de “What If...?” toma un rumbo más y más oscuro cuando el hechicero absorbe a seres demoniacos para robar sus poderes y tener control sobre el tiempo.

Por otro lado, nos percatamos que existe otro Stephen Strange aún continúa sentado en su sillón debatiéndose si intentar salvar la vida de Christine o dejar el pasado atrás. Se revela que, cuando la Anciana lo atacó, se dividió la línea del tiempo en dos, pero ambas coexistirían la una con la otra y tendrá que enfrentarse a su “gemelo malvado”.

Un Doctor Strange villano… ¿aparecerá en las películas?

En el final del cuarto episodio de “What If...?” vemos que el Doctor Strange villano absorbe también a su versión paralela y se convierte en un ser monstruoso que desata todo su poder para traer a la vida a Christine, quien se espanta al verlo en un inicio. Mientras tanto, el mundo a su alrededor se derrumba y, aunque pide ayuda a The Watcher, este no puede interferir.

Todo termina con la destrucción de ese universo y el Hechicero supremo ve partir nuevamente a su novia, entre lágrimas él solo admite su error. “Lo siento mucho”, se le escucha decir con la voz entrecortada rodeado de un negro sólido, porque el mundo en el que vivió simplemente ya no existe más.

Algunas teorías apuntan a que este Doctor Strange alterno podría tener importancia en el UCM, especialmente porque pronto se estrenará “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” y “Spider-Man: No Way Home”, películas de Marvel en las que Benedict Cumberbatch retomará su rol. ¿Qué pasaría si él fuera el verdadero villano…?

“What If...?” lanzará su quinto episodio el próximo 8 de septiembre en Disney+.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x12 ESPECIAL MARVEL: las puertas que abren las series y lo que se viene en el UCM

Ahora sí, terminó Loki y las fichas para la nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel están claras. En este episodio comentamos las series, pero un invitado especial nos visita y nos ayuda a profundizar en las historias de los cómics de Marvel que alimentan directamente de personajes e historias esta nueva etapa. ¿Qué nos dejaron las series y qué significan para las próximas películas? Un episodio con "carnecita".