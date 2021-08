"What If...?": La serie animada de Marvel tendrá nueve episodios en cada una de sus temporadas | Fuente: Disney Plus

La nueva serie animada de Disney+ "What If...?" también ha sido una de las producciones afectadas por el impacto de la COVID-19. Esto fue comentado por el productor ejecutivo de la serie, que habló de las razones por las cuales se han visto obligados a recortar los episodios de la primera temporada.

"What If...?" es una serie que aborda los eventos alternativos de las películas y series de Marvel y a finales del 2019 anunció que la producción presentaría diez episodios para su primera parte. Ahora, después del impacto de la pandemia los responsables de Marvel se han replanteado las historias.





En una entrevista con el medio “Collider”, el productor ejecutivo de "What If...?", Brad Winderbaum, reveló las razones por las que la producción solo contará con nueve episodios.

"Tuvimos que empujar un episodio en la temporada 2. Sinceramente, como todo lo demás, fue un impacto de COVID. Hubo un episodio que no pudo llegar a la fecha de finalización, pero afortunadamente lo veremos en la segunda temporada de la serie ", dijo Winderbaum en la entrevista.

"Nos propusimos una media hora para cada episodio. Algunos son un poco más largos, otros un poco más cortos", cuenta Winderbaum. "Queríamos contar tantas historias como pudiéramos y teníamos un determinado presupuesto con el que teníamos que trabajar, así que nos pareció que esa serie de 10 episodios -ahora 9- era la cantidad adecuada”, dijo confirmando así 18 episodios en total.

Las voces en "What If...?"

Cabe mencionar que los guionistas y animadores han gozado de mayor libertad creativa para crear el ritmo e historia de los personajes de "What If...?". Sin embargo esta nueva serie animada no contará con participación y voces de los actores Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson y Elizabeth Olsen.

Sí estarán presentes las voces de Hayley Atwell (Peggy Carter), Angela Bassett (Ramonda), Paul Bettany (Visión), Chadwick Boseman (T'Challa), Josh Brolin (Thanos), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benicio Del Toro (El coleccionista), Michael Douglas (Hank Pym), entre otros.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.