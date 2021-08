"What If...?" es la nueva serie animada de Marvel que propone una serie de eventos inversos a lo visto en las películas. | Fuente: Marvel Studios

“What If...?” estrenó su primer episodio el pasado miércoles y continuará con sus emisiones semana a semana tal como los anteriores títulos de Marvel en Disney+. Esta nueva producción animada se centra en eventos alternativos a los que se vieron en las películas de acción real, cuyas tramas se inspiran en los cómics originales.

De esta manera, la serie “What If...?” nos permite reencontrarnos con muchos de los más queridos personajes del UCM… pero con diversos cambios. Es decir, Peggy es la Capitana Carter, Tony Stark no es Iron Man y Spider-Man es básicamente el nuevo Doctor Strange del Multiverso.

¿Qué personajes aparecen en “What If...?”?

Avengers: Miembros de la formación original de los Vengadores (Hulk, Thor, Black Widow y Hawkeye) serán parte de esta nueva historia con notables modificaciones en sus historias.

Capitana Carter: Es la versión alterna del Capitán América, solo que esta vez es Peggy Carter quien se inyecta el suero de súper soldado.

Iron Man: Una versión rústica de la armadura acompaña a la Capitana en sus misiones.

Steve Rogers: Conserva su apariencia antes de inyectarse el suero y continúa siendo el interés romántico de Peggy.

Tony Stark: En realidad, no es Iron Man. Es secuestrado por los Diez anillos.

Doctor Strange: ¿Un antagonista en su historia? El avance lo mostró luchar contra La Anciana.

Guardianes de la Galaxia: Un equipo alternativo al clásico de las cintas.

T’Challa: Ya no es Black Panther… Pero parece haber tomado el lugar de Star-Lord.

Loki: Nuevamente, irá tras un “glorioso propósito” al convocar un nuevo ejército

Howard the Duck: Uno de los personajes más extraños de la serie es un pato antropomórfico que ha tenido cameos en las películas: uno en “Guardianes de la galaxia” y otro en “Avengers: Endgame”.

Spider-Man: Peter Parker no solo viste su traje arácnido, sino que también hace uso de la capa que perteneció a Doctor Strange.

Scarlet Witch: La Bruja escarlata nuevamente desatará todo su poder.

Otros personajes secundarios de Marvel que se suman a “What If...?” son Killmonger, La Anciana, The Watcher, Shuri, las Dora Milaje, Ultron, Drax, Gamora, El Coleccionista, Capitana Marvel y otros más.

“What If...?” estrena su segundo episodio el miércoles 18 de agosto en Disney+. El capítulo 1 ya se encuentra disponible.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.