“What If...?” estrenó su capítulo 5 este miércoles 8 de septiembre en la plataforma Disney+. ¿Qué pasó de nuevo en los universos alternativos de Marvel? La serie animada toma una de las historias más conocidas de los cómics y logra intersectarla con la trama cinematográfica: Marvel Zombies.

¿Qué pasó en el capítulo 5 de ‘What If…?’?

La historia inicia de la misma forma que la película “Avengers: Infinity War”, cuando Bruce Banner (Mark Ruffalo) desciende del espacio y cae en la mansión de Doctor Strange para advertir sobre la llegada de Thanos. Al darse cuenta que la casa estaba completamente vacía, sale a las calles y encuentra el mismo panorama de soledad.

Cuando aparecen los primeros secuaces del Titán Loco, estos son detenidos por Iron Man, Doctor Strange y Wong… Aunque no son los mismos de siempre y terminan devorando a los villanos, porque se han convertido en aterradores zombies. Finalmente, Hulk es salvado por la capa del Hechicero supremo y logra escapar junto a Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) y Spider-Man.

Más adelante el arácnido explica, mediante un divertido video, lo que se debe hacer en un apocalipsis zombie. Junto a Happy Hogan (Jon Favreau), Kurt, Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sharon Carter (Emily VanCamp), el joven Peter Parker está preparado para enfrentarse a un mundo totalmente distinto y con la ayuda de la extraña capa de Stephen Strange.

'What If...?': Los zombies se apoderan del mundo de superhéroes en el episodio 5 | Fuente: Marvel Studios

A ellos se unirán Okoye (Danai Gurira) –que busca al rey T´Challa– y Bruce Banner en una travesía para llegar al lugar que tendría la cura. En el camino, Hope revela la verdad: fue su padre Hank Pym quien provocó la propagación del virus cuando fue en búsqueda de su esposa en el mundo cuántico, él fue atacado por ella y luego él mordió a Scott Lang (Paul Rudd). Cuando los Avengers acuden a ayudar a la humanidad, también son infectados.

Happy es infectado por Hawkeye en la estación de tren y Sharon es mordida por la versión zombie del Capitán América, quien logró subirse al tren en movimiento. Finalmente, Hope contrae el virus al matar a la sobrina-nieta de Peggy Carter por tener una herida abierta, por lo que, decide sacrificarse para llevarlos al lugar más seguro y que puedan hallar un antídoto.

Los paralelismos entre What If…?’ y el UCM

En esa locación se encuentra Vision (Paul Bettany) y confirma estar vivo solo por el hecho de que no puede ser digerido por los zombies, además, el poder de la Gema de la mente no permite que los muertos se acerquen. Los restantes miembros de los Avengers se reencuentran con Ant-Man o lo poco que queda de él, ya que el androide pudo generar una cura.

Sin embargo, cuando Bucky Barnes decide buscar un vehículo para trasladarse, descubre su terrible secreto. Vision ha escondido a Wanda Maximoff todo este tiempo, en estado zombie, y secuestra personas, como el herido T’Challa (Chadwick Boseman), para acabar con su insaciable hambre de carne humana. En ese momento, la Bruja escarlata despierta y comienza a atacar, dejando algunas bajas como el Soldado de invierno y Okoye.

El capítulo 5 de "What If...?" mostró más de un sacrificio que recordó a las películas de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

El gran amor de Wanda decide sacrificarse quitando la Gema de la mente de su frente para darla al equipo que iría a Wakanda para salvar a la raza humana. Hulk también se queda para enfrentar a la Bruja escarlata y comprar tiempo para sus compañeros que escapan en la nave en dirección a la nación de Black Panther.

“En mi cultura, la muerte no es el final. Ellos están con nosotros mientras no los olvidemos”, se escucha decir al rey de Wakanda, con la voz de Chadwick Boseman, quien interpretó por última vez su personaje de Marvel para los episodios de “What If…?”. Mientras están cerca de aterrizar en Wakanda, la última escena nos muestra a un Thanos zombie esperando por ellos.

“What If...?” lanzará su sexto episodio el próximo 15 de septiembre en Disney+.

