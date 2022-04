Disney Plus parece que tomará el mismo camino de Netflix y aplicar medidas para evitar que usuarios compartan cuentas. | Fuente: Unsplash

Netflix empieza a sentir la presión de la competencia y se nota al aumentar los costes de producción y de adquisición de contenido. Con el surgimiento de HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV+, entre otros, el contenido original se hace más difícil para Netflix.

Tras la primera caída de suscriptores, Netflix ve como una solución limitar a los usuarios que comparten su cuenta. Compartir suscripciones de streaming se volvió algo habitual con la proliferación de Netflix.

Ahora, Disney+ parece estar interesado en aplicar los mismos límites de Netflix. La plataforma de streaming de Disney ha enviado por correo electrónico a algunos usuarios con una encuesta para saber por qué comparten cuenta con personas fuera del hogar.

Apple TV+ planea otra estrategia

Entre las distintas opciones de la encuesta enviada por Disney Plus está que los usuarios comparten sus suscripciones con otras personas porque "no utilizan el servicio con suficiente regularidad", "no quieren pagar el servicio ellos" o "quien comparte quiere ayudar".

Esta encuesta ha hecho que algunos usuarios especulen con la posibilidad de que Disney Plus quiere seguir los mismos pasos de Netflix y aplicar un peaje a los usuarios que comparten cuentas.

Por otro lado, Apple tiene la ventaja de que su negocio no depende del contenido en streaming. Es por eso que Apple TV+ se enfoca en ofrecer buenas historias para atraer más usuarios.

Por ejemplo, Apple TV+ incluye una característica que permite agregar hasta cinco usuarios con una sola suscripción, con la máxima calidad de audio y video sin importar el número de dispositivos simultáneos.

