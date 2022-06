Obi-Wan Kenobi: La serie de de Star Wars llegó a su final. | Fuente: Lucasfilm / Disney+

Obi-Wan Kenobi llegó a su final. La sexta y última parte de la serie de Star Wars ya está disponible en la plataforma de Disney+, una trama enfocada en la historia del maestro Jedi y todo lo que vivió luego de los tres primeros episodios de la franquicia (I,II,II), estrenados entre 1999 y 2005.

En el primer capítulo, diez años después de los eventos ocurridos en el "Episodio III: La venganza de los Sith" (2005), fuimos testigos de la desolación Kenobi. El plan del Imperio para acabar con los Jedi, había provocado que su relación con la fuerza disminuya, llevándolo casi al abandono.

Sin embargo, a lo largo de la serie, varios acontecimientos lo obligan a reencontrase con gran parte de su espíritu guerrero y todo lo que estuvo a punto de dejar en el pasado. El capitulo final de Obi-Wan Kenobi es una puerta a lo que está por ocurrir en el "Episodio IV: Una nueva esperanza" (1977).

¿QUÉ PASO EN EL FINAL DE OBI-WAN KENOBI? [ALERTA SPOILER]

Tras fracasar en su intento de asesinar a Darth Vader, la inquisidora Reva tiene otro plan para consumar su venganza. Ella llega a Tatooine en busca del pequeño Luke Skywalker para acabar con su vida y vengar lo que su padre hizo a los jóvenes Padawan en el Templo Jedi, durante la ejecución de la Orden 66.

Enterados de esto, Owen y Beru, los tíos de Luke, arman un plan para defenderlo. Mientras esto ocurre, Kenobi decide separarse de los aliados para poner a buen recaudo a Leia con el fin de regresarla a su hogar. Ahora Vader enfoca su objetivo en el maestro Jedi y ordena seguirlo hasta llegar a un planeta cercano.

EL ENFRENTAMIENTO ESPERADO

Finalmente, ambos de reencuentran y un nuevo duelo comienza, a diferencia del tercer capítulo, Obi-Wan está más preparado y su relación con la fuerza se ha restablecido. Esto es percibido por el propio Lord Sith, quien recurre a todos sus poderes para abrir un forado y cubrir a su contrincante con rocas.

Pensando en su victoria, Vader se dirige a su nave para abandonar el lugar, pero pronto es nuevamente sorprendido por Kenobi, quien, gracias a la fuerza, logra salir de los escombros. Esta vez, el amo y señor del lado oscuro lleva la peor parte, Obi-Wan provoca serios daños al traje que lo mantiene con vida.

Los ataques del Jedi también estropearon el casco de Vader mostrando su verdadero rostro, en esta escena se puede escuchar la voz de Hayden Christensen, el actor que encarna al oscuro personaje desde que era el joven Padawan, Anakin Skywalker. Pero aquel joven, como Vader menciona, ya está muerto.

Al ver su rostro, Obi-Wan todavía tenía la esperanza de poder recuperar a su aprendiz, pero pronto reconoce que no queda nada de él y decide alejarse dejándolo al borde la muerte.

LA REDENCIÓN DE REVA

Regresando a Tatooine, Reva alcanza a Luke y logra atraparlo, Obi-Wan presiente esto y decide ir al lugar. Cuando está a punto de consumar su venganza, ella se ve así misma en Luke y todo su plan da un giro inesperado. Visiblemente arrepentida, la inquisidora lleva al pequeño Sywalker de regreso a su hogar.

De esta forma, Reva se redime con la posibilidad de volverla a ver en otras nuevas producciones de Star Wars, pero lejos de los Inquisidores, quienes finalmente terminaron por traicionarla. En el quinto episodio se confirmó que el plan de Reva era acabar con Darth Vader para vengar a sus compañeros Padawan, pero primero debía capturar a Obi-Wan para ganarse la confianza del Lord Sith.

Reva era una pequeña Padawan cuando estuvo a punto de morir en manos de Anakin Skywalker la noche en que se ordenó ejecutar la Orden 66. Aunque logró salvarse, nunca pudo olvidar aquella tragedia.



EL FINAL DE LA SERIE

De regreso a Mustafar, Vader reaparece en su castillo con su traje intacto para tener una breve conversación con Darth Sidious o el simplemente el Emperador, interpretado por el actor Ian McDiarmid. El padre de Luke le asegura que no tiene sentimiento alguno por su pasado y menos por Kenobi, por lo que se mantendrá en el lado oscuro siendo su fiel servidor.

Por otro lado, en Alderaan, Leia está de regreso con su familia y Obi-Wan decide hacer una visita para comunicar a los padres adoptivos que está dispuesto ayudar en lo requieran, sentando las bases para la película "Episodio IV: Una nueva esperanza" (1977).

Kenobi deja el lugar para dirigirse al hogar de Luke, entendiendo que el pequeño debe disfrutar su infancia y renunciado a la idea de entrenarlo, tal como lo manda la tradición Jedi. Esto explica por qué Luke no fue entrenado desde joven. Aun así, Obi-Wan tiene la oportunidad de tener una breve charla con el hijo de su aprendiz.

Tras dejar a Luke con sus tíos, Obi-Kan sigue avanzando por el desierto, pero es sorprendido por la presencia de su maestro Qui-Gon Jinn, encarnado por el actor Liam Neeson, quien se manifiesta como un fantasma de la fuerza. "Siempre estuve aquí, Obi-Wan, tú solo no estabas listo para ver. Vámonos, es un largo recorrido", dijo Qui-Gon para poner fin a la serie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.