Tras su paso por "Obi-Wan Kenobi" como la temible Reva Sevander (conocida como la 'tercera hermana'), la actriz Moses Ingram se alista para reemplazar a Lupita Nyong'o en el papel de Cleo Sherwood, personaje de la serie limitada "Lady in the Lake" que prepara la plataforma Apple TV+.

En este nuevo proyecto, la intérprete compartirá roles con Natalie Portman, quien en su momento también trajinó en la franquicia de Star Wars como Padmé Amidala. Nyong'o, que había sido anunciada como la encargada de dar vida al papel de Sherwood, se retiró en mayo de la producción.

Así, Moses Ingram tiene la oportunidad de encarnar a una "mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, muchos trabajos y un compromiso apasionado para promover la agenda progresista negra de Baltimore", según anunció Apple en un comunicado de prensa.

"Lady in the Lake", apuntó la plataforma, "tiene lugar en los años 60 en Baltimore, donde un asesinato sin resolver empuja a la ama de casa y madre, Maddie Schwartz (Portman), a reinventar su vida como periodista de investigación y la pone en curso de colisión con Cleo Sherwood".

Complementan el elenco de lo nuevo de Apple TV+: Y'Lan Noel, Mikey Madison y Brett Gelman.





Moses Ingram, víctima de racismo

El martes 30 de mayo, la actriz de “Obi-Wan Kenobi”, Moses Ingram, hizo públicos los insultos que recibió en su cuenta de Instagram, a raíz de su participación en la nueva serie de "Star Wars". La cuenta oficial de la franquicia en Twitter no demoró en salir en su defensa.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Moses Ingram a la familia de 'Star Wars' y emocionados de que se desarrolle la historia de Reva. Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistimos”, se lee en el primer tuit.

Quienes han estado pendientes de la nueva serie de 'Star Wars', “Obi-Wan Kenobi”, saben que Moses Ingram interpreta a la Inquisidora Reva, una jedi caída que espera capturar a Obi-Wan y entregarlo a Darth Vader.

En un segundo tuit, la cuenta de Star Wars apeló a la diversidad de la franquicia, que está poblada por toda clase de seres provenientes de diferentes partes de “una galaxia muy lejana”.

“Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars, no elijas ser racista” fue el claro mensaje del segundo tuit.

Años atrás, los actores John Boyega y Kelly Marie Tran señalaron haber sido objeto de insultos racista cuando interpretaban a Finn y Rose Tico, respectivamente, en la última trilogía de "Star Wars".



