'Paradise': el adictivo thriller político y de ciencia ficción, a través de los ojos de sus estrellas

RPP conversó con las estrellas de Paradise, el nuevo thriller político del creador de This Is Us, que combina conspiración y ciencia ficción. La primera temporada ya está disponible en exclusiva en Disney+.

Video recomendado

Renzo Napa Redactor web Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Narrador de historias con 15 años de experiencia en comunicaciones y marketing. Me apasionan las causas sociales, el deporte y el cine. Contacto: rnapa@gruporpp.com.pe