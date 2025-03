'Daredevil: Born Again': fecha y hora de estreno, episodios y dónde ver la nueva serie del Hombre sin Miedo

Daredevil: Born Again, la esperada serie de Marvel Studios, llega al streaming con un estreno doble y una historia totalmente integrada al MCU. ¿Cuándo y a qué hora se estrena? Aquí te contamos todos los detalles.

Han pasado siete años desde que Daredevil dejó Netflix y, tras una larga espera, el Diablo de Hell’s Kitchen regresa con su propia serie en Disney+. Charlie Cox vuelve a ponerse el traje rojo para Daredevil: Born Again, una serie que ahora lo conecta oficialmente con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El adelanto promete una temporada intensa de acción, violencia, sangre y mucha intriga que llevará a Matt Murdock al límite. El esperado estreno será el martes 4 de marzo de 2025, con el lanzamiento de sus dos primeros episodios. A partir de entonces, la serie estrenará un nuevo capítulo cada semana.

¿Cuándo se estrenan los episodios de Daredevil: Born Again?

Los primeros dos episodios de Daredevil: Born Again llegarán a Disney+ el martes 4 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, la serie estrenará un nuevo capítulo cada semana. Episodio 1

4 de marzo de 2025

Episodio 2

4 de marzo de 2025

Episodio 3

11 de marzo de 2025

Episodio 4

18 de marzo de 2025 Episodio 5

25 de marzo de 2025 Episodio 6

25 de marzo de 2025 Episodio 7

1 de abril de 2025

Episodio 8

2 de abril de 2025 Episodio 9

15 de abril de 2025

¿A qué hora se estrenan los episodios de Daredevil: Born Again? Los capítulos estarán disponibles en los siguientes horarios: Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador – 9 p.m.

– 9 p.m. Venezuela, Bolivia – 10:00 p.m.

– 10:00 p.m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay – 11 p.m.

– 11 p.m. España – 5 a.m. (del día siguiente)

¿Quiénes actúan en Daredevil: Born Again?

El reparto principal incluye a:

Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

como Matt Murdock / Daredevil Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

como Wilson Fisk / Kingpin Margarita Levieva como Heather Glenn

como Heather Glenn Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Elden Henson como Franklin "Foggy" Nelson

como Franklin "Foggy" Nelson Wilson Bethel como Benjamin "Dex" Poindexter / Bullseye

como Benjamin "Dex" Poindexter / Bullseye Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher

como Frank Castle / Punisher Zabryna Guevara como Sheila Rivera

como Sheila Rivera Nikki M. James como Kirsten McDuffie

como Genneya Walton como BB Urich

como Arty Froushan como Buck Cashman

como Clark Johnson como Cherry

como Michael Gandolfini como Daniel Blake

como Ayelet Zurer como Vanessa Fisk

¿Dónde ver Daredevil: Born Again?

La nueva serie de Marvel Television marca el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock tras siete años. Daredevil: Born Again se estrenará exclusivamente en Disney+, con un total de nueve episodios que llegarán semanalmente.

¿De qué trata Daredevil: Born Again?

En esta nueva historia, Matt Murdock (Charlie Cox) continúa su lucha por la justicia tanto en los tribunales como en las calles de Nueva York. Mientras tanto, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) busca consolidar su poder en la ciudad, ahora con ambiciones políticas. Cuando secretos del pasado comienzan a salir a la luz, Daredevil y Kingpin se encaminan hacia un nuevo enfrentamiento que podría cambiarlo todo.

¿Cómo se conecta con la serie original de Daredevil?

La serie de Daredevil comenzó en 2015 como parte de las producciones de Marvel Television y Netflix, pero con la cancelación de la franquicia en 2018, el destino de Matt Murdock quedó en el aire.

Con Born Again, Marvel Studios no solo confirma que esta historia es canon dentro del MCU, sino que también establece que las series de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders forman parte de la misma continuidad.

¿Cómo se conecta Daredevil: Born Again con el MCU?

La serie Daredevil: Born Again es parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, Marvel ya confirmó que una segunda temporada está en camino y se estrenará en 2026 como parte de la Fase 6.

Las películas de la Fase 5:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Guardians of the Galaxy Vol. 3

The Marvels

Deadpool & Wolverine

Captain America: Brave New World

Thunderbolts

Las series series de la Fase 5:

Secret Invasion

Loki (T2)

What If...? (T2 y T3)

Echo

Agatha All Along

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Daredevil: Born Again

Ironheart

