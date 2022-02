¿Es el Peacemaker de la serie muy distinto al de los cómics? Averígualo acá.

“Peacemaker”, la serie de DC Cómics y HBO Max, llegó a su fin, tras ocho episodios llenos de acción, humor negro y buena música. Ha sido un éxito de audiencia y, por eso, fue renovada para una nueva temporada.

Uno de los grandes aciertos de James Gunn, el cerebro detrás de la serie, fue rescatar a un personaje que ha tenido muy poco protagonismo en los cómics, y rodearlo de otros similares.

Al trabajar con personajes poco conocidos, existe mayor libertad para jugar con ellos o moldearlos hacia un propósito en común. Cuando tienes a Batman o Superman, las restricciones son mayores.

Por ello, haremos un breve repaso a cómo han sido representados los principales personajes de “Peacemaker” en los cómics.

Christopher Smith - Peacemaker

Comencemos por decir que Peacemaker apareció en Charlton Comics, editorial cuyos personajes, en 1986, pasaron a DC. Fue creado en 1966 por el escritor Joe Gill, que también ideó a Judomaster, y el artista Pat Boyette.

Durante su periodo en Charlton, Christopher Smith fue un diplomático que llevaba una doble vida como Peacemaker. Y no era el hombre que decía “Amo la paz con todo mi corazón. No me importa cuántos hombres, mujeres y niños deba matar para conseguirla”. Sino el que estaba dispuesto a “pelear” para conseguirla.

Sin embargo, el correcto Peacemaker fue transformándose con los años, hasta convertirse en un antihéroe. Ya con su llegada a DC, había completado su transformación: su padre, un nazi que dirigió un campo de concentración, se le aparecía imaginariamente.

La historia cuenta que, cuando Alan Moore y Dabe Gibbons comenzaron a idear “Watchemen”, quisieron tomar prestados a personajes de Charlton, entre ellos a Peacemaker. Esto no fue posible por los planes que tenía DC para los personajes recién adquiridos. Finalmente, Moore tomó a Peacemaker como modelo del Comediante, uno de los personajes más cínicos de la historia del cómic.

Adrian Chase - Vigilante

Vigilante es el segundo antihéroe de la serie y definitivamente está más loco que el propio Peacemaker. Fue creado en 1983 por el escritor Marv Wolfman, genio detrás de personajes como Cyborg, Deathstroke, Nova o Black Cat, y George Perez, otro genio, que ha dibujado desde Avengers hasta Justice League.

En los cómics, Vigilante no es el mesero de restaurante de fast food, sino un fiscal de distrito que decidió hacer justicia con sus propias manos tras el asesinato de su esposa e hijos. Para diferenciarlo de otros personajes similares, como Punisher, Wolfman procuró que su personaje no matara.

Luego, el personaje pasó a manos del escritor Paul Kupperberg, que agudizó los problemas mentales de Vigilante. Aun así, el Vigilante de los cómics no es el mismo psicópata y asesino, obsesionado con el cumplimiento de la ley que vemos en la serie.

Auggie Smith - El Dragón Blanco

En los cómics, el Dragón Blanco y Peacemaker no tienen conexión alguna. Es un invento de la serie esta relación padre/hijo. Si bien el segundo sí tiene todo un rollo con su padre, que fue un nazi. Y allí está su principal conexión: el Dragón Blanco de los cómics es un neonazi.

El Dragón Blanco apareció por primera vez en 1992, en el cómic "Hawkworld", bajo el nombre de Daniel William Ducannon. Él es uno de los tantos humanos que recibieron poderes en el evento de DC "Invasión", de 1989, cuando una coalición alienígena quiso invadir la Tierra y, para ello, mutó los genes de la población.

En la historieta, el Dragón Blanco puede dominar el fuego a través de piroquinesis y también volar. Su traje especial le permite controlar sus poderes e incluso potenciarlos.

Emilia Harcourt

Harcourt es un personaje reciente, que apareció por primera vez en "Suicide Squad" en 2017. Sus creadores son Rob Williams y el mítico Jim Lee. Ha salido en muy pocas historietas y lo poco que sabemos de ella es que, en su momento, reemplazó a Amanda Waller como directora del Escuadrón Suicida antes la suspensión de la última.

En los cómics fue una doble agente que aprovechó su posición de directora para robar archivos supersecretos sobre las debilidades de algunos metahumanos, y atentar contra los intereses del Escuadrón Suicida y Amanda Waller.

Su representación en los cómics es bastante distinta a la que vemos en la serie.

De John Economos sabemos muy poco. Como que apareció en el primer número de "Escuadrón Suicida", en el año 1987, escrito por John Ostrander y dibujado por Luke McDonnell.

Por buen tiempo, dirigió la prisión de Belle Reve, de donde salen buena parte de los integrantes del Escuadrón Suicida. Sin embargo, es tan solo el rostro visible, que sigue las órdenes de Amanda Waller.

Judomaster

Otro de los personajes que se mudaron de Charlton Comics a DC, Judomaster ha tenido varias versiones. Creado en 1965, comenzó como un sargento de los Estados Unidos Hadley "Rip" Jagger, que salvó a la hija de un líder de una de las islas del Pacífico; a cambio recibió los secretos del judo. Este primer Judomaster muere a manos de Bane en la saga "Crisis Infinita".

En los noventas, Thomas Jagger, el hijo de Hadley, sucedió a su padre como Judomaster. Él formó parte de Checkmate, la organización súper secreta, y tabién colaboró con la Liga de la Justicia.

En los 2000, Judomaster tuvo una encarnación femenina, Sonia Sato, del grupo Birds of Pray (Aves de Presa).





Eagly

En un caso inverso, la mascota de Peacemaker fue creada por James Gunn para la serie, pero acaba de hacer su debut en DC Cómics este 14 de febrero, con motivo de una antología por el día de San Valentín, llamada “Strange Love Adventures #1”.

¿Y el resto de personajes?

Personajes como Leota Adebayo, la hija de Amanda Waller, o Clemson Murn, el primer líder del equipo, al igual que las Mariposas, han sido especialmente creados para la serie.

Sin embargo, tras el éxito de "Peacemaker", se espera que sigan los pasos de Eagly y aparezcan pronto en las historietas de DC Cómics.



