"Peacemaker", con John Cena, estrena su primer tráiler en el DC FanDome 2021. | Fuente: Warner Bros.

En la segunda edición del DC FanDome, la plataforma HBO Max presentó el teaser oficial de la serie “Peacemaker”. Con John Cena de vuelta en el rol del superhéroe después de “The Suicide Squad”, la historia se desarrolla como un spin-off creada por James Gunn, también director de la película.

La ficción derivada de “The Suicide Squad” traerá de regreso algunos nombres que ya conocimos antes, aunque no faltarán caras nuevas que acompañen al personaje interpretado por John Cena. Las estrellas Jennifer Holland (Harcourt), Steve Agee (Economos), Freddie Stroma (Vigilante) y Daniella Brooks (Adebayo) se suman en esta alocada aventura.

“Peacemaker” tendrá un estilo del tipo comedia negra y unos miles de disparos entre escenas. Quizá los momentos más memorables del más reciente adelanto sean ver al protagonista bailar en ropa interior, el encuentro con la su fiel águila compañera Eagley y la aparición de Judomaster por primera vez.

DC FanDome estrena el teaser de "Peacemaker", serie de HBO Max protagonizada por John Cena. | Fuente: HBO Max

DC FanDome 2021, la segunda edición del evento global

Luego del estreno de "The Suicide Squad" en cines alrededor del mundo y HBO Max, no habrán más cintas de DC para lo que resta del año. Sin embargo, el DC Fandome 2021 llega en su segunda edición, la cual promete y mucho.

La organización del DC Fandome 2021 se lleva a cabo este sábado 16 de octubre. A diferencia del año pasado, la novedad es que también será transmitido en vivo vía YouTube, Twitch y sitios locales asociados.

Allí no queda todo ya que se han dado detalles del esperado 'lineup' del DC Fandome. En lo que respecta a cintas en la pantalla grande, se mostrará un segundo traíler de "The Batman", un primer vistazo de "Black Adam" y de "The Flash", además de detrás de cámaras de "Aquaman and the Lost Kingdom" y "Shazam: Fury of the Gods". Lo mismo como "DC League of Super Pets".

Mira el teaser oficial de 'Peacemaker':

