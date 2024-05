Prime Video inicia la producción de 'Elle', la precuela de la película 'Legalmente rubia'

Prime Video anunció la producción de Elle, una precuela de la cinta Legalmente rubia que versará sobre la vida adolescente de la protagonista de la franquicia que protagonizó Reese Witherspoon a principios de siglo.



En una presentación de los servicios que ofrecerá en los próximos meses, la plataforma de streaming también detalló que la serie creada por Laura Kittrell se situará años antes de los acontecimientos de la primera película, en la que Elle Woods (Witherspoon) ingresaba en Harvard para estudiar Derecho con la intención de recuperar a su exnovio.



Esta, en cambio, seguirá a Woods en el instituto y mostrará los acontecimientos de su vida que la llevaron a convertirse en el personaje del filme.

¿Qué dijo Reese Witherspoon sobre Elle?

"No podría estar más emocionada con esta serie. Los fans conocerán cómo Elle Woods se desenvolvía en su mundo de adolescente con su personalidad distintiva y su ingenio, de forma que solo nuestra querida Elle podía hacer. ¿Qué podría ser mejor que eso?", dijo Reese Witherspoon en un comunicado.



La actriz producirá la serie junto a su productora, Hello Sunshine, también responsable de series como The Morning Show, de Apple TV+.



Según el medio especializado Deadline, esta es la segunda serie en la que está trabajando MGM Studios de Amazon sobre el universo de Legalmente rubia. La otra será una creada por Josh Schwartz y Stephanie Savage, reconocidos por estar detrás de series como Gossip Girl y The O.C.. EFE

Prime Video prepara la serie 'Elle', una precuela de la película 'Legalmente rubia'. | Fuente: Instagram: Reese Witherspoon

