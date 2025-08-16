Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar

'Quebranto': tráiler, elenco y estreno de la miniserie que marca el regreso de Tini a la actuación

El tráiler de 'Quebranto' anticipa acción, tensión y drama con escenas cargadas de emoción y gran intensidad.
El tráiler de 'Quebranto' anticipa acción, tensión y drama con escenas cargadas de emoción y gran intensidad. | Fuente: Disney+
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La miniserie Quebranto marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación. La producción promete ser uno de los estrenos más esperados en streaming.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Algo se está por romper”, anunció Disney+.

La plataforma reveló así las primeras imágenes de Quebranto, el nuevo thriller dramático con la cantante y actriz argentina Tini Stoessel. La miniserie de seis capítulos ya está disponible completa en el servicio de streaming en Latinoamérica y otros mercados internacionales, y en Hulu en Estados Unidos.

Realizada por Non Stop México, la producción marca el esperado regreso de Tini a la ficción, acompañada por Jorge López y Martín Barba. La historia sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se adentra en una peligrosa red de secretos y revelaciones que ponen en riesgo todo lo que creía saber sobre su pasado.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Quebranto...

'Quebranto', con Tini Stoessel, narra la historia de Miranda Sanguinetti, una pianista brillante y atormentada por su pasado.

'Quebranto', con Tini Stoessel, narra la historia de Miranda Sanguinetti, una pianista brillante y atormentada por su pasado.Fuente: Disney+

El regreso de Tini a la actuación

Aunque en los últimos años ha brillado en la música con cinco discos de estudio y colaboraciones con artistas como David Bisbal, Belinda, Karol G y Christina Aguilera, Tini no es ajena a la actuación.

Debutó a los 10 años en Patito Feo y alcanzó fama mundial en su adolescencia con Violetta. Diez años después, regresa a la ficción con un papel protagónico adulto en Quebranto, consolidando así su faceta actoral.

En 'Quebranto', Jorge López da vida a Javier Lara Castillo y Martín Barba interpreta a Leonardo Gutiérrez.

En 'Quebranto', Jorge López da vida a Javier Lara Castillo y Martín Barba interpreta a Leonardo Gutiérrez.Fuente: Disney+

¿De qué trata Quebranto?

La serie historia sigue a Miranda Sanguinetti, una pianista argentina que viaja a México en busca de sus orígenes y descubre que fue arrebatada de su madre biológica. Con la ayuda de un guardaespaldas, se infiltra en la poderosa familia Lara Castillo, vinculada al crimen organizado, donde queda atrapada entre secretos, violencia y pasiones.

'Quebranto' reúne a Tini, Jorge López, Martín Barba, junto a Carolina Ramírez, Óscar Jaenada y Alejandro de Hoyos.

'Quebranto' reúne a Tini, Jorge López, Martín Barba, junto a Carolina Ramírez, Óscar Jaenada y Alejandro de Hoyos.Fuente: Disney+

¿Quiénes actúan en Quebranto?

El elenco principal incluye a:

  • Tini Stoessel como Miranda Sanguinetti
  • Jorge López como Javier Lara Castillo
  • Martín Barba como Leonardo Gutiérrez
  • Antonio de la Vega como Emiliano Lara Castillo
  • Rafael Ferro como Martín Sanguinetti
  • Otto Sirgo como Santiago Lara Castillo
  • Daniela Peña como Gabriela
  • Lucía Gómez-Robledo como Victoria Lara Castillo
  • Sebastián Silveti como Gerardo Lara Castillo
  • Jyasú Torruco como Diego
  • Karla Garrido como Sara
  • Rebeca Manríquez como Elena
  • Arelí González como Silvana Morales
  • Daniela Vargas como María José Sanguinetti
  • Albi De Abreu como Rafael Lara Castillo
Tras 'Patito feo' y 'Violetta', Tini regresa a la actuación con 'Quebranto', su proyecto más desafiante.

Tras 'Patito feo' y 'Violetta', Tini regresa a la actuación con 'Quebranto', su proyecto más desafiante.Fuente: Disney+

Lista de episodios de Quebranto

  • Episodio 1: Miranda
  • Episodio 2: Música de otro tiempo
  • Episodio 3: Motivos para no volver
  • Episodio 4: Tu hija
  • Episodio 5: Ángel caído
  • Episodio 6: Nadie dijo que fuera fácil
Los seis episodios de 'Quebranto' ya se encuentran disponibles en Disney+ y Hulu.

Los seis episodios de 'Quebranto' ya se encuentran disponibles en Disney+ y Hulu.Fuente: Disney+

¿Dónde ver Quebranto en streaming?

La miniserie cuenta con seis episodios y está disponible en exclusiva en Disney+ desde el 15 de agosto de 2025 en Latinoamérica y otros territorios, además de Hulu en Estados Unidos.

Mira el tráiler de Quebranto a continuación...

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Tini Stoessel Quebranto

Más sobre Streaming

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA