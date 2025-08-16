'Quebranto': tráiler, elenco y estreno de la miniserie que marca el regreso de Tini a la actuación

La miniserie Quebranto marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación. La producción promete ser uno de los estrenos más esperados en streaming.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Algo se está por romper”, anunció Disney+.

La plataforma reveló así las primeras imágenes de Quebranto, el nuevo thriller dramático con la cantante y actriz argentina Tini Stoessel. La miniserie de seis capítulos ya está disponible completa en el servicio de streaming en Latinoamérica y otros mercados internacionales, y en Hulu en Estados Unidos.

Realizada por Non Stop México, la producción marca el esperado regreso de Tini a la ficción, acompañada por Jorge López y Martín Barba. La historia sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se adentra en una peligrosa red de secretos y revelaciones que ponen en riesgo todo lo que creía saber sobre su pasado.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Quebranto...

'Quebranto', con Tini Stoessel, narra la historia de Miranda Sanguinetti, una pianista brillante y atormentada por su pasado.Fuente: Disney+

El regreso de Tini a la actuación

Aunque en los últimos años ha brillado en la música con cinco discos de estudio y colaboraciones con artistas como David Bisbal, Belinda, Karol G y Christina Aguilera, Tini no es ajena a la actuación.

Debutó a los 10 años en Patito Feo y alcanzó fama mundial en su adolescencia con Violetta. Diez años después, regresa a la ficción con un papel protagónico adulto en Quebranto, consolidando así su faceta actoral.

En 'Quebranto', Jorge López da vida a Javier Lara Castillo y Martín Barba interpreta a Leonardo Gutiérrez.Fuente: Disney+

¿De qué trata Quebranto?

La serie historia sigue a Miranda Sanguinetti, una pianista argentina que viaja a México en busca de sus orígenes y descubre que fue arrebatada de su madre biológica. Con la ayuda de un guardaespaldas, se infiltra en la poderosa familia Lara Castillo, vinculada al crimen organizado, donde queda atrapada entre secretos, violencia y pasiones.

'Quebranto' reúne a Tini, Jorge López, Martín Barba, junto a Carolina Ramírez, Óscar Jaenada y Alejandro de Hoyos.Fuente: Disney+

¿Quiénes actúan en Quebranto?

El elenco principal incluye a:

Tini Stoessel como Miranda Sanguinetti

como Miranda Sanguinetti Jorge López como Javier Lara Castillo

como Javier Lara Castillo Martín Barba como Leonardo Gutiérrez

como Leonardo Gutiérrez Antonio de la Vega como Emiliano Lara Castillo

como Emiliano Lara Castillo Rafael Ferro como Martín Sanguinetti

como Martín Sanguinetti Otto Sirgo como Santiago Lara Castillo

como Santiago Lara Castillo Daniela Peña como Gabriela

como Gabriela Lucía Gómez-Robledo como Victoria Lara Castillo

como Victoria Lara Castillo Sebastián Silveti como Gerardo Lara Castillo

como Gerardo Lara Castillo Jyasú Torruco como Diego

como Diego Karla Garrido como Sara

como Sara Rebeca Manríquez como Elena

como Elena Arelí González como Silvana Morales

como Silvana Morales Daniela Vargas como María José Sanguinetti

como María José Sanguinetti Albi De Abreu como Rafael Lara Castillo

Tras 'Patito feo' y 'Violetta', Tini regresa a la actuación con 'Quebranto', su proyecto más desafiante.Fuente: Disney+

Lista de episodios de Quebranto

Episodio 1: Miranda

Miranda Episodio 2: Música de otro tiempo

Música de otro tiempo Episodio 3: Motivos para no volver

Motivos para no volver Episodio 4: Tu hija

Tu hija Episodio 5: Ángel caído

Ángel caído Episodio 6: Nadie dijo que fuera fácil

Los seis episodios de 'Quebranto' ya se encuentran disponibles en Disney+ y Hulu.Fuente: Disney+

¿Dónde ver Quebranto en streaming?

La miniserie cuenta con seis episodios y está disponible en exclusiva en Disney+ desde el 15 de agosto de 2025 en Latinoamérica y otros territorios, además de Hulu en Estados Unidos.

Mira el tráiler de Quebranto a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis