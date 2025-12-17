Warner Bros. Discovery rechaza la oferta hostil de Paramount y ratifica su acuerdo con Netflix

El directorio de Warner Bros. Discovery desestimó por unanimidad la propuesta de Paramount Skydance, al considerarla insuficiente y riesgosa, y reafirmó su respaldo al acuerdo de fusión alcanzado con Netflix.

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó de forma unánime la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Paramount Skydance, al considerar que no ofrece un mejor valor para sus accionistas ni supera las condiciones del acuerdo de fusión ya pactado con Netflix. Así lo informó este miércoles el conglomerado de entretenimiento a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, el directorio recomendó a los accionistas no aceptar la propuesta de Paramount, valorizada en unos 108.400 millones de dólares, y reafirmó su respaldo al acuerdo con Netflix, que ofreció cerca de 83 000 millones y que, según la compañía, representa una alternativa “más sólida y segura” a largo plazo.

El presidente del consejo, Samuel A. Di Piazza, explicó que tras una “evaluación cuidadosa” concluyeron que la oferta de Paramount tiene un valor “insuficiente” y conlleva “riesgos significativos, costos elevados”.

¿Por qué Warner Bros. Discovery rechazó la oferta de Paramount?

De acuerdo con Di Piazza, la propuesta de Paramount no resuelve las preocupaciones que WBD ya había manifestado durante negociaciones previas. “Esta oferta no aborda las principales preocupaciones que hemos comunicado sistemáticamente a Paramount durante nuestra extensa colaboración”, señaló.

El directorio también cuestionó la documentación presentada por Paramount, al advertir “lagunas, vacíos legales y limitaciones” que podrían poner en riesgo tanto a la empresa como a sus accionistas. Además, indica que la fusión de Warner con Netflix "representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas", y espera "aprovechar al máximo los atractivos beneficios de nuestra combinación".

En contraste, destacaron que el acuerdo con Netflix cuenta con el respaldo de una compañía con una capitalización bursátil superior a los 400.000 millones de dólares, lo que ofrece mayor estabilidad financiera.

¿Por qué la oferta de Paramount es considerada hostil?

Paramount decidió presentar directamente su oferta a los accionistas de WBD, sin el aval del directorio, tras asegurar que sus propuestas anteriores fueron ignoradas. La compañía defendió su iniciativa como “la alternativa más segura y valiosa”, al tratarse de una oferta en efectivo y sin condiciones de financiamiento.

Según Paramount, la operación está respaldada por capital de la familia Ellison y RedBird Capital, además de compromisos de deuda confirmados por Bank of America, Citi y Apollo.

Una batalla abierta con Netflix

La semana pasada, Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición directa a los accionistas de Warner Bros. Discovery, ofreciendo 30 dólares por acción en efectivo. Con ello, valoró la compañía en aproximadamente 108 400 millones de dólares.

La oferta supera con creces la propuesta que días antes había aceptado el directorio de WBD de parte de Netflix, valuada en unos 83.000 millones de dólares. Paramount sostiene que su opción entrega 18 000 millones de dólares más en efectivo para los accionistas.

La ofensiva llegó poco después de que Netflix anunciara un acuerdo para adquirir los activos cinematográficos, televisivos y de streaming de WBD —incluidos los estudios y HBO Max, pero excluyendo las redes de cable y noticias—, una operación que Paramount considera de aprobación regulatoria incierta.

Netflix detrás de Warner Bros. A inicios de mes, WBD acordó vender la compañía a Netflix por 82 700 millones de dólares, incluyendo deuda. El gigante del streaming ofreció 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, para quedarse con los principales activos del grupo. Paramount, en cambio, puso sobre la mesa 30 dólares por acción en efectivo por la totalidad de la empresa. Este enfrentamiento entre dos gigantes del entretenimiento reaviva el debate sobre la creciente concentración empresarial en una industria ya dominada por unos pocos conglomerados que integran cine, televisión, medios y plataformas de streaming.

