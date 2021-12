Las series, películas y documentales que llegan a Netflix en enero de 2022 | Fuente: Netflix

Netflix empieza el 2022 con un catálogo renovado. El grande del streaming anunció el lanzamiento de varios títulos que esperan atraer la atención de sus usuarios. Nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes llegarán a las pantallas.

Aquí te dejamos con la lista de estrenos que estarán en la parrilla de Netflix para enero de 2022.

Estrenos de Netflix para enero 2022

SERIES

5 DE ENERO

REBELDE

Mientras EWS se prepara para una nueva generación de estudiantes, el amor y la amistad florecen mientras una sociedad misteriosa amenaza con destruir sus esperanzas musicales.

14 DE ENERO

ARCHIVO 81

Contratado para restaurar una colección de cintas, un archivista convierte la obra e investigación de una cineasta en el objeto de un peligroso culto.

21 DE ENERO

OZARK - Temporada 4, Parte 1

Liberarse del cartel parece estar al alcance, pero los lazos familiares en riña pueden significar la ruina final de los Byrde.

25 DE ENERO

SNOWPIERCER - Temporada 3

Seis meses después, Layton sigue buscando un lugar en el mundo donde se pueda vivir. Wilford, impulsado por la rabia y la venganza, permanece a la caza.

28 DE ENERO

FERIA: LA LUZ MÁS OSCURA

En Andalucía en los 90, dos hermanas deben lidiar con el rechazo y buscar la verdad cuando sus padres son acusados de matar a 23 personas en un ritual.

PROXIMAMENTE

SOY GEORGINA

Una mirada reveladora a la vida de Georgina Rodríguez: modelo, madre, influencer, empresaria, bailarina y pareja de Cristiano Ronaldo.

OTRAS SERIES

- THE SINNER: Temporada 4

- PERCY

- JUGANDO CON FUEGO

- RIVERDALE: Temporada 5

- THE WALKING DEAD: Temporada 10

PELÍCULAS

1 DE ENERO

UN LUGAR EN SILENCIO

Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer a unas criaturas aterradoras.

6 DE ENERO

EL PÁRAMO

La vida tranquila de una familia que vive aislada de la sociedad se altera por una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que los unen.

7 DE ENERO

UTOPÍA

Un trágico incendio en una discoteca en Lima deja más de 20 muertos. Julián, un periodista, intenta ir más allá de la historia oficial. Basada en hechos reales.

7 DE ENERO

MADRE/ANDROIDE

En un mundo posapocalíptico sacudido por una violenta rebelión androide, una joven embarazada y su novio buscan desesperadamente un lugar seguro.

20 DE ENERO

TRATAMIENTO REAL

Izzy, una peluquera de Nueva York, acepta trabajar en la boda de un apuesto príncipe. Pero la química entre ellos es innegable. ¿Ganará el amor o el deber?

28 DE ENERO

JUGAR EN CASA

Fue suspendido de la NFL, pero Sean Payton encontró redención entrenando al equipo de fútbol de su hijo en un pueblito de Texas. Basado en una historia real.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

18 DE ENERO

QUIÉN MANEJA LOS HILOS: TRAS LA PISTA DE LOS MAYORES IMPOSTORES

En esta desgarradora serie documental, un cruel estafador se hace pasar por un espía británico para manipular y robar a sus víctimas y sus familias.

25 DE ENERO

NEYMAR: EL CAOS PERFECTO

Neymar, futbolista admirado a nivel mundial y asediado por la prensa, comparte los altibajos de su vida personal y su brillante carrera profesional.

NIÑOS Y FAMILIA

4 DE ENERO

TROPA ACCIÓN

¡Corazón, inteligencia y superpoderes! Los alumnos de la Academia Acción se unen y luchan contra los villanos... e incluso hacen aflorar su lado bueno.

7 DE ENERO

JOHNNY TEST

Desde magia en el mundo virtual hasta monstruos en el mundo real, Johnny y Duque enfrentan alocadas aventuras... que rara vez salen como esperaban.

28 DE ENERO

VIAJES MAESTROS POKÉMON

Mientras Ash combate en la Serie Mundial de Coronación, Goh continúa con su misión de atrapar a todos los Pokémon. ¡Están listos para la aventura!

MÁS NIÑOS Y FAMILIA

- POWER RANGERS: FURIA DINO - Temporada 1

- MIGHTY EXPRESS: PROBLEMAS EN PISTA FÉRREA

- ADA MAGNÍFICA, CIENTÍFICA Temporada 2

- RIVERDANCE: LA AVENTURA ANIMADA

ANIME

6 DE ENERO

DOTA: SANGRE DE DRAGÓN - Libro 2

El caos impera y el orden colapsa. Todos los héroes son convocados para luchar contra las temibles fuerzas que amenazan con hundir al mundo en la oscuridad.

28 DE ENERO

JÓVENES EN ÓRBITA

En 2045, dos niños nacidos en la Luna y tres de la Tierra intentan sobrevivir después de que un accidente en su estación espacial los deja varados.

.

