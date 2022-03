"Red" cuenta la historia de Mei, una niña de 13 años que se convierte en un panda rojo

Este 11 de marzo se estrenó, a través de Disney Plus, “Red”, la nueva película de Pixar, que cuenta la historia de Mei, una niña de trece años que, de la noche a la mañana, adquiere la “habilidad” de transformarse en un panda rojo, un animal oriundo de la región de los Himalayas.

Esta transformación es una clara metáfora de los cambios que se están produciendo en su cuerpo, principalmente de la llegada de la menstruación. Pero también se trata de una reacción contra situaciones que la hacen sentir avergonzada, como la sobreprotección de su madre.

Una particularidad de “Red” que de inmediato salta a la luz es haber sido producida por un equipo compuesto, en su gran mayoría, por mujeres, lo cual refuerza su mensaje y propuesta audiovisual.

RPP Noticias tuvo la oportunidad de participar en una rueda de prensa con su directora Domee Shi, ganadora del Oscar en el 2019 por su corto animado “Bao”, y con su productora Lindsey Collins.

"Red", una divertida exploración de la pubertad femenina

“Para mí, se sintió como si, simplemente, estuviera pasando el rato con mis amigas todos los días, y podíamos contar esta historia y revisar nuestras experiencias y nuestros recuerdos de ser niñas preadolescentes pasando por la vergonzosa experiencia de la pubertad”, respondió Domee Shi al ser preguntada sobre cómo fue dirigir la primera película animada creada enteramente por mujeres.

Por su parte, Lindsey Collins señaló que el hecho de tener tantas mujeres involucradas les permitió tener menos reparos sobre el tema. A medida que más profundizaban en sus recuerdos de preadolescencia, por vergonzosos que fueran, más sentían la necesidad de incluirlos.

Al ser consultadas sobre la elección del panda rojo, un animal bastante raro, la respuesta fue sencilla: "¡es tan lindo!". Sin embargo, existe una razón más de fondo: “el color rojo nos recordaba mucho la pubertad, la menstruación, al color que toma tu rostro cuando estás enojado, avergonzado o enamorado de un niño o una niña en la escuela. Además, ¿quién no querría ver un panda rojo gigante cobrando vida en la pantalla?”, explicó Domee Shi.

La relación madre-hija es también uno de los temas importantes de la película. Durante, el proceso de creación, Lidnsey, madre de tres adolescentes, confesó que se le vinieron a la mente momentos en que, sin proponérselo, les hizo pasar vergüenza

Nosotros quisimos saber en qué medida “Red” permitía a los hombres entender esta etapa de la feminidad. “Hay tantos detalles allí que estaba tan emocionada de compartir con el público masculino, que simplemente no sabe mucho sobre el mundo secreto de una chica preadolescente. Fue una oportunidad realmente emocionante poder incluir tantos detalles auténticos que no se ven mucho en las películas escritas y dirigidas por hombres”, agregó.

El mayor reto: su estilo de animación



Cuando una de las periodistas participantes en la rueda de prensa les preguntó a Domee Shi y Lindsey Collins si fue difícil que Pixar les diera luz verde para realizar "Red", nos imaginamos que su respuesta sería afirmativa, por delicado que podría resultar abordar un tema como los cambios fisiológicos de una púber.

Sin embargo, este no fue el caso. Ambas estaban muy seguras del valor de su proyecto, el cual presentaron por primera vez en el 2017, con escenas en las que ya se profundizaba en el tema de la menstruación. “‘Este es el tipo de película que estamos haciendo, y si no quieren hacerla, deberían decírnoslo ahora’. Y todos se subieron a bordo, por lo que realmente no recibimos ningún rechazo”, recordó Lindsey.

Para Domee, el gran reto estuvo en alcanzar el estilo visual de la película, el cual toma muchos elementos expresivos de la animación japonesa, y que para la directora era el ideal para representar el mundo de la atrevida jovencita que es Mei.

“Realmente queríamos que el mundo se sintiera como ella lo sentía, y yo, personalmente, crecí amando el anime tanto como amo a Disney y Pixar, así que realmente quería combinar estos dos estilos. El anime es una gran manera de mostrar emociones y, por eso, es el estilo perfecto para mostrar los grandes sentimientos de Mei”, aclaró Domee.

En ese momento, Lindsey volvió a tomar la palabra para explicar lo importante de estar seguras de su propuesta. “Si vas a ser parte de una propuesta masiva, tienes que ser capaz de ponerte de pie y defenderla, no porque queríamos probar algo diferente, sino porque iba bien con el personaje y la historia que estamos contando. Eso y hacer una película desde casa también fue un gran desafío”.

Y es que, en medio de la creación de la película, la pandemia mandó a todo el equipo a sus casas, desde donde continuaron trabajando, ya con un chip distinto, que les enseñó a ser más pacientes. Así lo han demostrado Domee Shi y Lindsey Collins quienes, tras años de trabajo y una pandemia a cuestas, han sacado adelante esta película, que ya está disponible por Disney Plus.

