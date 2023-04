La segunda temporada de 'House of the dragon' contará con ocho capítulos. | Fuente: Instagram (@houseofthedragonhbo)

‘House of the Dragon’ es una de las series de HBO Max más famosas, alcanzado -incluso- la popularidad de su antecesora ‘Game of Thrones’. La empresa de streaming ha anunciado a través de sus redes sociales el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de la ficción protagonizada por Emma D’Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke.

Con un enigmático mensaje y la imagen del trono de hierro, la cuenta oficial de la serie y de HBO han confirmado el inicio de la producción de la segunda parte de la exitosa precuela de ‘Juego de tronos’.

“Ha llegado el momento de regresar a King’s Landing. La temporada dos de ‘House of the Dragon’ está en producción”, se lee en el Twitter oficial de la serie.

Es hora de volver a Desembarco del Rey.

La temporada 2 de #LaCasadelDragón ya está en producción. pic.twitter.com/zL1NhDmMhY — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 11, 2023

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

Hasta el momento, se conoce que la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ contará con ocho capítulos, en lugar de los 10 que presentó su primera parte.

Asimismo, Ryan Condal, cocreador y showrunner de la precuela de ‘Juego de tronos’, ha revelado que la segunda parte contará con cinco dragones nuevos. Estos serán claves para ver en las pantallas la guerra civil desatada entre los integrantes de la familia Targaryen por el trono de hierro.

La segunda entrega de la famosa serie de HBO Max viene siendo rodada en los Leavesden Studios del Reino Unido. Se tiene previsto que el rodaje dure un total de nueve meses, por lo que el rodaje culminaría en enero de 2024.

Sobre la fecha de estreno de la segunda temporada, Casey Bloys, CEO de HBO, reveló en una entrevista con Variety que la parte dos de la serie no llegará a la plataforma antes de junio de 2024. Por tanto, se tiene previsto que sea estrenada a finales del próximo año.

¿Qué se verá en la segunda temporada de ‘House of the Dragon’?

Tras la muerte del rey Viserys I, sus hijos la princesa Rhaenyra y Aegon se enfrascarán en una guerra civil por obtener el trono de hierro y gobernar los siete reinos.

En el capítulo final de la primera temporada de ‘House of the Dragon’, Aemond asesina a Lucerys. Esta acción desatará la furia de Rhaenyra, quien no solo buscará quedarse con el trono de hierro, sino también vengar a su hijo.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!