Tras seis temporadas y dos películas, todo apunta a que “Sex and the City” regresará a HBO. Sin embargo, el nuevo proyecto no contará con la actriz Kim Cattrall, quien se puso en la piel del Samantha.

El pasado septiembre Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que está interesada en hacer "algunos episodios de ‘Sex in New York’". Ahora una fuente ha revelado a Page Six que la exitosa franquicia volverá a la pequeña pantalla con un reboot limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a Sarah, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales", aseguró Parker. "Con la política y el movimiento #MeToo y Time's Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", agregó.

Por su parte, Cattrall se ha enfrentado públicamente con Parker en el pasado, y este enfrentamiento hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran. En 2018, Sarah le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y la actriz respondió.

"Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga", sentenció.

Parker ha tratado de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall. Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".

EL GÉNESIS DEL ODIO

Cuando la comedia empezó en 1998, Parker ya era amiga de Cynthia Nixon, quien encarnaba a una de sus tres "mejores amigas" en Manhattan. Luego también estableció una buena relación con Kristin Davis, la cuarta coprotagonista. Las cosas con Cattrall eran un tanto diferentes.

Kim Cattrall -la voraz Samantha en la ficción- era, en ese entonces, la estrella de mayor renombre. Había estelarizado las cintas "Maniquí" (1987) y "Rescate en el barrio chino" (1986) en la que había compartido roles con Kurt Russell.

Las tensiones en el set empezaron entonces porque Cattrall atraía naturalmente a la cámara por su natural sentido del humor. Lo cual era un problema para Parker, quien interpretaba a la heroína Carrie Bradshaw.

Se formaron dos grupos, por un lado Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis; por el otro Kim Cattrall y el productor Darren Starr. Cuando este último dejó la serie luego de la temporada 2, la actriz quedó completamente abandonada.

