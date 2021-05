El revival de "Sex and The City" suma a Sara Ramírez en su reparto. | Fuente: EFE/HBO

Un personaje latino de género no binario se unirá a la secuela de la popular serie "Sex and the City". Se trata de Che Díaz, quien junto con Carrie, Miranda y Charlotte, lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años, anunció este miércoles la plataforma de streaming HBO Max.

La estrella mexicana Sara Ramírez (“Grey’s Anatomy”) se unirá así a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies en "And Just Like That...", un show que contará con 10 episodios de media hora de duración, que empezarán a grabarse en Nueva York, Estados Unidos, este verano.

El personaje de Diaz es el de una humorista de monólogos que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw interviene con frecuencia. Tiene un "gran corazón" y un "sentido del humor extravagante y progresista", cualidades que, junto con su visión de los papeles que juega cada sexo, hacen que su programa sea muy popular, explica HBO Max.

"Sara tiene un talento único y está igual de cómoda con la comedia que con el drama. Estamos muy emocionados y nos sentimos muy inspirados en la creación de este nuevo personaje para el show", dijo en un comunicado el productor ejecutivo del revival de "Sex and the City", Michael Patrick King.

La diversidad en "Sex and the City"

La elección de Sara Ramírez, que se identifica como queer y como una persona no binaria (su identidad de género contiene aspectos considerados masculinos y femeninos), se conoce después de que varios medios especializados en entretenimiento informaran que la producción de "Sex and the City" estaba buscando nuevos personajes recurrentes que fueran mujeres de color.

Tras surgir esa información, la jefa de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dijo al medio TVLine que tanto Sarah Jessica Parker como Michael Patrick King querían reflejar la diversidad de Nueva York en la secuela de "Sex and the City".

"No querían contar la historia con guionistas solo blancos o con actores solo blancos, porque no es un reflejo de Nueva York", explicó Bloys.

Mientras, la actriz y cantante Jennifer Hudson afirmó que le encantaría volver a su papel como asistente de Carrie, que interpretó en la película de 2008 basada en la serie. "Eso espero, me encantaría", dijo recientemente al medio ET. (EFE)

