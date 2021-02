"Sex and the City" alista una continuación de diez episodios para HBO Max. | Fuente: Paramount Home Entertainment

Tras hacerse público el anuncio de que “Sex and the City” tendrá un revival (regreso), producido por HBO Max, muchas interrogantes flotan alrededor de cómo será la continuación de la serie que desnudó, desde 1998 hasta el 2004, los hábitos de los neoyorquinos solteros.

Al respecto, Sarah Jessica Parker, quien interpretó a la columnista de sexo Carrie Bradshaw, ofreció una entrevista a Vanity Fair, donde dio algunas luces sobre lo que vendrá en la serie. Y, según la protagonista, la pandemia de la COVID-19 estará presente en la historia.

“Obviamente [el nuevo coronavirus] será parte de la trama, porque esa es la ciudad en la que viven [estos personajes]. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo”, adelantó.

Por otro lado, el retorno a su antiguo rol noventero es algo que entusiasma a Sarah Jessica Parker, quien no dudó en señalar que Cynthia Nixon y Kristin Davis, sus coprotagonistas, están igual de “emocionadas por el tiempo que ha pasado”.

“Ya sabes, ¿quiénes son en este mundo ahora? ¿Se han adaptado? ¿Qué papel han desempeñado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas y cómo están encontrando su camino? ¿Se movieron con impulso? ¿Son como algunas que están confundidas, amenazadas, nerviosas? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres de hoy”, apuntó la actriz de 55 años.

El elenco de "Sex and the City" no estará completo para el 'revival': Kim Cattrall no interpretará nuevamente a su personaje. | Fuente: AFP

"SEX AND THE CITY" REGRESA, PERO SIN SAMANTHA

Tras seis temporadas y dos películas, “Sex and the City” regresará a HBO. Sin embargo, el nuevo proyecto no contará con la actriz Kim Cattrall, quien se puso en la piel del Samantha Jones.

En septiembre de 2020, Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que está interesada en hacer "algunos episodios de ‘Sex in New York’". Luego, una fuente reveló a Page Six que la exitosa franquicia volvía a la pequeña pantalla con un revival limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a Sarah, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales", aseguró Parker. "Con la política y el movimiento #MeToo y Time's Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", agregó.

Por su parte, Cattrall se enfrentó públicamente con Parker en el pasado, lo cual hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran. En 2018, Sarah le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano y la actriz respondió.

"Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga", sentenció.

Parker ha tratado de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall. Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".