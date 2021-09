Paul McCartney y el productor Rick Rubin charlan en el documental "McCartney 3, 2, 1", disponible en Star+. | Fuente: Star+

El 22 de septiembre llega a Star+ "McCartney 3, 2, 1", la nueva serie original de Star compuesta de 6 episodios de 30 minutos, que ofrece una mirada única y reveladora al recorrido musical de Paul McCartney y el legendario productor Rick Rubin.

En una charla única y profunda, el exvocalista de The Beatles se sienta junto con Rubin para hablar sobre su revolucionario trabajo con la banda de Liverpool, el emblemático rock de los años 70 con su banda Wings y sus más de 50 años como músico solista.

La serie de Star+ explora la música y la creatividad con un estilo original y revelador, y reúne a Paul McCartney y Rick Rubin en una conversación íntima sobre la composición musical, las influencias y las relaciones personales que dieron lugar a canciones icónicas.

"McCartney 3, 2, 1" está dirigida por Zachary Heinzerling, y cuenta con la producción ejecutiva del mismo McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall y Ryan Suffern.

La última producción de Paul McCartney

El pasado mes de abril, Paul McCartney lanzó "McCartney III Imagined", la versión "reimaginada" de su último disco, en el que colaboró con artistas como Beck, Josh Homme, St. Vincent, entre otros.

Según comentó el fundador de The Beatles en un comunicado de prensa, publicado en el mes de marzo, dicho álbum presentó "una variedad de amigos, fanáticos y nuevos conocidos" que hicieron una versiones de sus sencillos preferidos de "McCartney III".

Asimismo, Paul McCartney anunció el lanzamiento de un libro donde a partir de las letras de 154 de sus canciones reflejaría su vida.

"En más ocasiones de las que puedo contar me han pedido si podría escribir una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado", afirmó el cantante británico. "Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, y me he dado cuento de que sirven en gran medida para lo mismo. Estas canciones cubren mi vida entera".

El libro de Paul McCartney saldrá a la luz en noviembre.

