Óscar Jaenada encarna a un ambicioso líder de opinión en 'Horario estelar': "Nos abrirá un poco más el ojo"

Camaleónico, resulta difícil encasillar al actor Óscar Jaenada en un solo registro. Por nombrar solo dos de sus interpretaciones, una temporada es el entrañable Cantinflas en una biopic del icono mexicano, y otra el odiado Luisito Rey en "Luis Miguel, la serie". Este febrero, le tocó llegar a un punto medio: en "Horario estelar", la ficción de Star+ recién estrenada, da vida a Ramiro del Solar, un prestigioso periodista televisivo cuya vida está a punto de dar un vuelco tras la muerte accidental de su amante.

"Siempre me gusta el ataque que viene de adentro", admitió el intérprete español a RPP Noticias. Conocido por sus críticas al poder, fue eso lo que de entrada le atrajo de la producción: que hable del "daño colateral que tiene la televisión con un producto". Para él, que cuestiona muchísimo a los líderes de opinión, le resultó interesante que su personaje sea precisamente uno. "Esta serie nos abrirá un poco más el ojo para no confiar tanto en las personas a las que estamos acostumbrados a confiar", señaló.

Pese a encarnar a un hombre dispuesto a desviar una investigación policial ante la opinión pública para salir impune de toda responsabilidad, Óscar Jaenada no abandona el norte que ha venido siguiendo desde que se iniciara en la actuación en la década de 1990: tratar de entender a su personaje. "Ramiro del Solar va a conseguir la empatía del espectador y creo que es un acierto y logro como actor: que alguien se sienta él en cierto aspecto", apuntó.



"Hay situaciones que no son normales o que, de alguna manera, no he vivido ni las podré vivir. Toca entender esa situación y ya no solo qué haría yo, sino mi personaje en esa situación. Es un trabajo difícil de explicar y que necesita mucho tiempo. No es simplemente con una lectura o una revisión. ¡Es trabajo! En el caso de Ramiro del Solar, todo se altera en cinco segundos y allí tienes que hacer todo el trabajo. Hay que entender a los personajes, no justificarlos", explicó.









El método Jaenada

A Óscar Jaenada no le interesa solo entretener, sino también dar mensajes. Que su trabajo exprese un propósito en el que cree, de manera que gane un sentido de trascendencia. De ahí que se preocupe por dotar de complejidad a sus roles, a los que estudia con minuciosidad. "Nosotros somos el envase y todo lo demás viene llenado de cosas que lees, trabajas, informas o buscas", manifestó

En esa dirección, el actor procura no repetirse al momento de interpretar un papel. "No suele haber nada o todo de mí en los personajes, pero no comparto las herramientas, no se me da la ocasión", enfatizó. "Mi diversión y mi creación está en tener herramientas nuevas, en hablar con otro acento, caminar de otra manera o pertenecer a un mundo muy opuesto al mío".





"Horario estelar" narra la historia de un célebre periodista de televisión durante la cobertura de un resonante caso policial en el que secretamente está involucrado. | Fuente: Star+

Estar a la búsqueda de emitir un mensaje, sin embargo, entraña un riesgo: que un tono aleccionador se apodere de la historia al punto de convertirlo en una moraleja. ¿Cómo evitar esta situación? "Pues con la empatía", sostuvo el hombre que dio vida al conquistador español Hernán Cortés. "Precisamente, sintiéndonos ya no solo el protagonista, sino todos los personajes que le acompañan", añadió.

En el caso de "Horario estelar", si el espectador consigue ponerse en los zapatos de Ramiro del Solar, ese habrá sido para Óscar Jaenada un sueño realizado. "Si lo conseguimos, aprenderemos mucho de por qué se miente y por qué a veces hay que decir la verdad", concluyó.









El dato "HORARIO ESTELAR" (Star+) 10 episodios Elenco: Óscar Jaenada, Dominika Paleta, Maya Zapata, Luis Arrieta. Disponible desde el 15 de febrero del 2023.

