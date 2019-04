Star Wars: Mira el primer adelanto de "The Mandalorian", la serie de acción real de la saga

Lucasfilm presentó el primer adelanto de "The Mandalorian", la primera serie en acción real de la franquicia. | Fuente: Lucasfilm

Star Wars ha añadido a su catálogo de productos una nueva serie, "The Mandalorian", la primera de acción real de toda su franquicia y cuyas primeras imágenes y logotipo fueron desvelados este domingo.



La serie "The Mandalorian" estará protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus apariciones en "Game of Thrones" y "Narcos", y podrá verse a partir del 12 de noviembre en la futura plataforma de contenidos de Disney+.



El realizador Jon Favreau ("Iron Man", "The Jungle Book") es el guionista y productor ejecutivo de una historia completamente nueva que gira en torno a la figura de un misterioso guerrero (Pascal).



Favreau, un reconocido fan de Star Wars, aseguró que "The Mandalorian" inaugura "un momento en la galaxia que nadie ha visto hasta ahora" para añadir nuevos mundos, especies y personajes al universo fílmico ideado por George Lucas en 1977.



"La serie inicia una nueva generación que pretende sumar a más seguidores", explicó Favreau durante la Star Wars Celebration de Chicago (EE.UU.), ante los aplausos y gritos de miles de fanáticos.



Con el fin de la saga original de películas previsto para finales de este año, Disney y la productora Lucasfilm han diseñado una historia que parte de los acontecimientos narrados en la saga original, tras la caída del Imperio y antes del nacimiento de la llamada Primera Orden, pero que inaugurará una nueva etapa en la galaxia.



Pascal, recibido con entusiasmo por los devotos, se mostró agradecido por encarnar a nuevo personaje "icónico", según describió.



"Es un personaje cuestionable a nivel moral", detalló el actor chileno, que relacionó al protagonista de la película con "los mejores western".



Junto a Pascal, "The Mandalorian" contará con Gina Carano y Carl Weathers en su reparto y con el animador Dave Filoni para hacerse cargo del apartado creativo más técnico.



Filoni, quien ha trabajado en la serie de animación "Star Wars: The Clone Wars", ha colaborado mano a mano con Favreau en esta nueva producción de Disney, lo que ha supuesto "un reto" profesional al pasar de la animación por dibujos a la acción real.



Así, "The Mandalorian" ha centrado los esfuerzos de Disney por presentar un producto paralelo a la saga de películas y que, además, sirve como uno de los reclamos principales para su nueva y exclusiva plataforma de "streaming" (transmisión en línea) que llegará a Estados Unidos el 12 de noviembre. EFE