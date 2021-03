Indira Varma, Ellaria Arena en "Game of Thrones", se suma al universo "Star Wars". | Fuente: HBO/Disney

Indira Varma, actriz de "Game of Thrones", se suma al elenco de "Obi-Wan Kenobi", serie del universo "Star Wars" protagonizada por Ewan McGregor y que se emitirá a través de la plataforma Disney+. No cabe duda que su fichaje emociona a los fans de la saga medieval frente a un posible reencuentro con Pedro Pascal, quien dio vida a su amante en la producción de HBO.

Deadline ha anunciado la participación de Varma, aunque por el momento no se sabe qué personaje interpretará. La intérprete se une así a McGregor; Hayden Christensen, que regresa a la saga para dar vida a Darth Vader; Genevieve O'Reilly en el rol de Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough y Adria Arjona.

La próxima ficción televisiva tiene lugar entre los eventos de "La venganza de los Sith" y "Una nueva esperanza", y probablemente seguirá a Obi-Wan mientras vigila a un joven Luke Skywalker en Tatooine e inevitablemente se enfrenta a su viejo padawan en lo que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha calificado como "la revancha del siglo".

Además de dar vida a Ellaria Arena en "Game of Thrones", la estrella es conocida por sus roles en títulos como "Exodus: dioses y reyes", "Roma", "For Life: Cadena perpetua", "Carnival Row" y "Luther". Su último trabajo es la película "Crisis", en la que también participan Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Lily-Rose Depp y Michelle Rodriguez, entre otros.

Indira Varma es la más reciente estrella de "Juego de tronos" en unirse a la franquicia "Star Wars". Su incorporación llega después de los fichajes de Pedro Pascal en "The Mandalorian", Emilia Clarke en "Han Solo: Una historia de Star Wars" o Gwendoline Christie en "Star Wars: El despertar de la Fuerza", entre otros.

La producción centrada en el Jedi Obi-Wan Kenobi, dirigida por Deborah Chow, arrancará esta primavera en California y empleará la misma tecnología StageCraft utilizada para crear "The Mandalorian".

"Obi-Wan Kenobi" se suma así a la lista de series basadas en la saga galáctiva que llegarán a Disney+, incluyendo "Andor" con Diego Luna como Cassian Andor; un spin-off de Ashoka Tano; y una producción animada de "Rangers of the New Republic". Además, la esperada tercera temporada de "The Mandalorian" también empezará a rodarse en primavera de 2021. (Europa Press)

