“Era más delgado que él”: Timothée Chalamet revela que subió casi 10 kilos para interpretar a Bob Dylan

El actor habla de su transformación para la película de James Mangold, un musical biográfico que retrata la llegada de Dylan a Nueva York en 1961 y su evolución hasta su histórica presentación en el Festival de Folk de Newport en 1965.

Timothée Chalamet no dejó nada al azar para meterse en la piel de Bob Dylan en A Complete Unknown. Aprendió a tocar la guitarra, a cantar como él y, además, tuvo que aumentar 9 kilos para parecerse más a la leyenda del folk. Así lo reveló en una entrevista con NPR, donde detalló el proceso de preparación para la película de James Mangold, que se estrena en cines peruanos el 20 de febrero.

► Bob Dylan elogia la actuación de Timothée Chalamet en A Complete Unknown

La interpretación de Chalamet ha sido ampliamente elogiada, incluso por el propio Dylan, quien lo describió como “un actor brillante”. Su trabajo en el filme le ha valido una nominación al Oscar 2025 a Mejor Actor, la segunda de su carrera tras Call Me by Your Name (2017). También figura entre los candidatos al SAG Awards, los BAFTA y fue nominado al Globos de Oro.

“He revisado cada detalle, desde lo físico hasta su comportamiento”, contó Chalamet. “Pero algo de lo que no hemos hablado mucho es que también subí 9 kilos porque, créelo o no, yo era más delgado que él”. El actor, de 29 años, ya había hablado sobre su tipo de cuerpo en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music en noviembre.

Dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet, la película llegará a Latinoamérica el 20 de febrero.Fuente: Searchlight Pictures

El reto físico de Timothée Chalamet

El actor también recordó cómo su complexión física fue un obstáculo al inicio de su carrera. “Si hubiera hecho audiciones para Maze Runner o Divergente, que eran franquicias populares en ese momento, el comentario siempre era: ‘No tienes el cuerpo adecuado’”, relató. Incluso, su agente le sugirió aumentar de peso para conseguir mejores oportunidades.

En lugar de intentar encajar en el molde de héroe de acción, Chalamet encontró su camino en películas más íntimas y personales. “Fueron películas de menor presupuesto, pero muy… no sé cómo decirlo, personales, que surgieron en el espacio teatral”, explicó. Así logró destacar en títulos como Call Me by Your Name, Beautiful Boy, Lady Bird y Mujercitas.

Paradójicamente, el actor que alguna vez fue descartado por su físico terminó protagonizando algunas de las películas más taquilleras de los últimos años. Con Wonka y Duna: Parte Dos, Chalamet encabezó dos éxitos consecutivos que superaron los 200 millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos, rompiendo el récord establecido por John Travolta hace más de 45 años.

El elenco está conformado por Timothée Chalamet, Edward Norton y Elle Fanning.Fuente: Searchlight Pictures

¿Por qué multaron a Timothée Chalamet en Londres?

El tour promocional de A Complete Unknown dejó más de una anécdota. En Londres, Chalamet sorprendió al llegar al avant premiere montado en una bicicleta eléctrica, un gesto que llamó la atención de los presentes... y también de las autoridades.

“¡Es ecológico!”, bromeó en el programa Quotidien al ser cuestionado sobre su peculiar elección de transporte. Sin embargo, su gesto le costó una multa de 65 libras (aproximadamente 79 dólares) por estacionar incorrectamente el vehículo, según reportó Variety.

