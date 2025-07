'Stranger Things 5': la batalla final se acerca en el épico teaser tráiler de la última temporada [VIDEO]

Netflix lanzó un primer adelanto de la quinta y última temporada de Stranger Things, que promete un cierre cargado de acción, nostalgia y oscuridad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El esperado teaser tráiler de la quinta y última temporada de Stranger Things llegó este miércoles. “Cada batalla nos trajo hasta aquí”, advirtió Netflix en una publicación en sus redes junto al avance, que muestra imágenes sombrías, inquietantes y llenas de tensión. La serie llegará a su fin el 31 de diciembre de 2025.

“Pasamos un año completo filmando esta temporada. Al final, grabamos más de 650 horas de metraje”, reveló Ross Duffer en enero. “Así que, sin lugar a dudas, esta es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora. Es como ocho películas taquilleras", adelantó en ese momento.

Millie Bobby Brown vuelve a interpretar a Once en 'Stranger Things 5', la joven con poderes psíquicos clave en la batalla final.Fuente: Netflix

¿Qué vemos en el teaser tráiler de Stranger Things 5?

El tráiler nos reencuentra con Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max en medio de una atmósfera cargada de suspenso. Las luces parpadeantes y las ondas de energía son una clara señal de que el Upside Down sigue presente… y más amenazante que nunca.

La acción es intensa: persecuciones, explosiones, fuego y una frase final que suena a amenaza: “Te encontré”. También hay espacio para momentos más íntimos que sugieren una fuerte carga emocional y nuevos retos personales para el grupo.

“Todo lo que vivimos, esta cosa, nos ha conectado para siempre”, se escucha en off mientras vemos locaciones como Hawkins y rostros marcados por el miedo. A continuación, la voz de Jim Hopper irrumpe: "A donde te lleve la sangre, quiero que pelees por última vez".

El tráiler de 'Stranger Things 5' mostró imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

Winona Ryder regresa en 'Stranger Things 5' como Joyce Byers, un madre que lucha por proteger a su familia del Upside Down.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrenan los episodios de Stranger Things 5?

La temporada final de Stranger Things se estrenará en tres partes, repitiendo la estrategia que ya funcionó con su entrega anterior. El primer volumen llegará a Netflix el miércoles 26 de noviembre. Un mes después, el jueves 25 de diciembre, se lanzará el segundo. Finalmente, el desenlace —el esperado episodio final— estará disponible el miércoles 31 de diciembre.

Cada estreno estará sincronizado para el mismo horario en Latinoamérica: a las 5 p.m. en la costa oeste de Estados Unidos, 7 p.m. en México, 8 p.m. en Colombia y Perú, y 10 p.m. en Argentina.

David Harbour retoma su papel como Jim Hopper en 'Stranger Things 5', liderando la lucha contra las fuerzas del Upside Down.Fuente: Netflix

Lista de episodios de de Stranger Things 5

Episodio 1: The Crawl

The Crawl Episodio 2: The Vanishing of…

The Vanishing of… Episodio 3: The Turnbow Trap

The Turnbow Trap Episodio 4: Sorcerer

Sorcerer Episodio 5: Shock Jock

Shock Jock Episodio 6: Escape from Camazotz

Escape from Camazotz Episodio 7: The Bridge

The Bridge Episodio 8: The Rightside Up

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco principal incluye a:

Winona Ryder como Joyce Byers

como Joyce Byers David Harbour como Jim Hopper

como Jim Hopper Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman y Priah Ferguson completan el reparto

'Stranger Things 5' se estrena el 26 de noviembre con su primera tanda de episodios, marcando el inicio del épico final de la serie.Fuente: Netflix

¿Qué pasará después de Stranger Things 5?

Aunque la serie principal termina este año, los hermanos Duffer aseguraron que el universo de Stranger Things continuará: “Este es el final de la historia para Mike, Hopper, Eleven y los demás... pero no es un adiós para Stranger Things”.

Ya está en marcha la precuela teatral Stranger Things: The First Shadow, y se desarrollan varios proyectos derivados, incluyendo una serie spinoff. “Es importante que todo tenga la más alta calidad, una razón para existir... y que sea genial”, señaló Matt Duffer.

Mira el teaser tráiler de Stranger Things 5 a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis