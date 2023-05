¿'Succession' tendrá temporada 5? Esto dijo Jesse Armstrong, creador de la serie de HBO Max

La temporada 4 de “Succession” llegó a su fina tras estrenarse su último capítulo. El final ha dejado con más preguntas a los fanáticos de la serie de HBO Max y los críticos lo han catalogado como una de las mejores producciones de esta plataforma de streaming.

Sin embargo, se han preguntado si es que tendrá una quinta temporada. Hace cinco años se estrenó el primer episodio y la narrativa ha entretenido a más de uno, por ello, creció la expectativa sobre una continuación.

¿'Succession' tendrá temporada 5?

Si bien hay algunos aspectos de la serie de HBO Max que pueden desencadenar una quinta temporada, la producción anunció que no irán más allá. Jesse Armstrong, creador de “Succession”, lo confirmó para The New Yorker.

“Podríamos haberlo dicho (que se acababa la serie) tan pronto como lo decidí, casi cuando la estábamos escribiendo. (También) podríamos haberlo anunciado al final de la temporada. Pero definitivamente (esta cuarta temporada) es el final. Nunca pensé que (Succession) podría continuar para siempre. El final siempre ha estado presente en mi mente y le dije al elenco: ‘No estoy cien por cien seguro, pero creo que esto es todo’”, contó.

En el mundo de las series, lo recomendable es que no pasen las cinco temporadas porque podría cansar al público, a pesar de que no es una regla absoluta, muchos directores y creadores creen que es lo mejor por lo que 'Succession' es prueba de ello.

Sarah Snook más allá de 'Succession'

Sarah Snook se ha ganado el cariño de los televidentes con su personaje de Siobhan Shiv Roy en "Succession". Tras dar vida a la hija de Logan Roy en la serie de HBO Max, la actriz volverá a las pantallas, pero para interpretar a una madre de familia en la película de terror "Run Rabbit Run" (Huye, conejo, huye).

Netflix ha lanzado el tráiler de esta película, que llegará al catálogo de la plataforma el próximo 28 de junio.

¿De qué trata 'Run Rabbit Run'?

En "Run Rabbit Run", Sarah Snook interpreta a una doctora de la fertilidad, quien es madre de una niña llamada Mía. Sin embargo, esta no fue la única hija que tuvo la protagonista. En el pasado, dio a luz a otra pequeña, a quien nombró Alice. La galena confesó en el tráiler que su primogénita falleció, pero no brindó mayores detalles sobre las causas de su muerte.

Su hija fallecida era amante de los conejos. Poco después, su niña viva empieza a tener cambios de personalidad y un gusto por estos animales. Además, se conoce que su primogénita murió a los 7 años, la edad actual de Mía.

Los comportamientos de la niña viva le hacen pensar a la doctora que su hija ha sido poseída por el espíritu de Alice. Cabe estacar que, la película australiana fue estrenada por primera vez en el Festival de Cine de Sundance a principios de este 2023. Tras su lanzamiento, el filme recibió críticas mixtas y fue una de las producciones más comentadas durante el evento.