'Succession 4': así Brian Cox guardó el gran secreto del tercer capítulo que igualó a 'Breaking Bad'

Brian Cox engañó a los paparazzis para que no sospecharan sobre el destino de su personaje en la serie.

¡Alerta de spoliers! El tercer capítulo de Succession 4, titulado Connor’s Wedding, sorprendió a los miles de espectadores que siguen la serie por presentar la muerte de Logan Roy, el patriarca de la familia y uno de sus personajes principales. Este papel es interpretado en la ficción por Brian Cox.

El giro que tuvo la serie de HBO Max hizo que este episodio sea considerado como uno de los mejores de la historia, alcanzando a Ozymandias de Breakind Bad. El capítulo obtuvo la máxima calificación (10 puntos) en IMDb, una plataforma especializada en cine y series de televisión.





¿Cómo Brian Cox guardó el secreto de su personaje en Succession 4?

Tras la emisión del episodio tres de Succession 4, Brian Cox reveló que conocía del destino de su personaje desde que inició el rodaje de la última temporada de la serie. Asimismo, expresó su orgullo por haber conseguido guardar el secreto hasta el estreno del episodio.

"Estoy muy orgulloso porque me las arreglé para guardar el secreto. Es la primera vez que lo consigo y es un secreto enorme", contó en una entrevista con Deadline.

El actor también relató que, tras su muerte, tenían planeado grabar una escena extra para despistar a los paparazzis, pero tuvieron problemas para rodarla, por lo que la producción le informó que ya no era necesario que vaya al estudio.

"El plan era filmar conmigo en la iglesia una escena falsa, solo para despistar a la gente. Pero el rodaje se complicó y se hizo demasiado tarde. Lo que menos necesitaban era preparar una escena de mentira con Logan Roy que ni se iba a ver en la serie. Así que cuando me estaba preparando, me dijeron que ya no hacía falta que fuera al set", contó.

A pesar del pedido de la producción, Cox siguió yendo al set de grabación para no levantar sospechas acerca de la muerte de su personaje.

"Les dije que no. Que yo iba. 'Pero no vamos a rodar la escena', me contestaron. Les dije que iba a ir porque habría mucho paparazzi por la zona, y se iban a preguntar de quién era el funeral. (...) Al bajar del coche, me empezaron a hacer fotos a diestro y siniestro. Ya sabían que Logan estaba en el funeral. Si no lo hubiera hecho, habrían sabido que era el funeral de Logan", concluyó.





