La segunda temporada de The Buccaneers redefine el drama de época con una mirada feminista: hablamos con sus productores

Se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de The Buccaneers, la serie de época de Apple TV+. RPP conversó con los productores Katherine Jakeways, Beth Willis y Joe Innes.

Considerada por muchos como la versión feminista de Bridgerton, la serie The Buccaneers nos presenta a cinco jóvenes amigas norteamericanas que irrumpen en Londres de la década de 1870, con sus estrechos corsés y almas traviesas, desafiando las rígidas normas de la alta sociedad británica.

Esta hermandad se verá atravesada por la fuerza de los lazos familiares, los desafíos del matrimonio, el deseo y la lucha por el poder en una sociedad que las percibe como outsiders.

En este universo de duques, lords y títulos nobiliarios, los personajes exploran nuevos caminos y asumen responsabilidades inesperadas, con el foco puesto en el poder femenino durante la segunda temporada de The Buccaneers, una trama inspirada en la novela inacabada de Edith Wharton. La serie acaba de estrenar el primero de sus ocho episodios, con una nueva entrega cada semana.

La segunda temporada de The Buccaneers sigue la historia original del libro de Edith Wharton, pero también se toma licencias creativas con algunos personajes. | Fuente: Apple TV+

¿Hasta qué punto la serie respeta la obra original? Le consultamos a Katherine Jakeways, Beth Willis y Joe Innes, productores de la serie de Apple TV+. “En gran parte sí lo es. En el libro, Nan (Kristine Froseth) y el Duque de Tintagel (Guy Remmers) se casan bastante temprano y seguimos su matrimonio y cómo se desarrolla esa relación. Aunque muchos detalles de ambos cambiaron bastante respecto al libro, en esta segunda temporada seguimos a la pareja y exploramos cómo se siente Nan el convertirse en duquesa, lo cual es importante en la obra: cómo ella navega ese nuevo rol y cómo extraña a su viejo amor”, responde a RPP Jakeways, escritora y productora de la serie, y agrega que se trata de un balance.

“Hay aspectos que son muy similares al libro, pero también hay otros elementos que son invención nuestra”, comenta.

RPP conversó con los productores de la serie The Buccaneers. | Fuente: Apple TV+

La moda como símbolo de poder

Como en toda serie de época, los caballeros visten trajes formales y las jóvenes lucen vestidos imponentes con corsés ceñidos al cuerpo. Sin embargo, en esta nueva temporada de The Buccaneers, cada decisión estilística responde a una intención política, algo que se verá reflejado principalmente en Nan, la duquesa de Tintagle.

En el primer episodio de esta segunda entrega, el personaje interpretado por Kristine Froseth usa un imponente vestido rojo en una fiesta donde todos debían acudir de blanco y negro. La duquesa de Tintagle es consciente que este acto de rebeldía refleja el poder que tiene y que poco a poco aprenderá a manejar a lo largo de la ficción.

“Eso no está en el libro. Queríamos crear un símbolo claro de su rebeldía al final del primer episodio, y simplemente disfrutar del momento en que le hace saber a la sociedad que no va a seguir las reglas. Usar ese vestido rojo en un baile en blanco y negro nos pareció un gesto muy simbólico. Pero, a medida que avanza la serie, Nan se da cuenta de que solo usar un vestido rojo y salir en el periódico no es suficiente. Necesita algo más, un poder que se sienta más real y que no dependa solo de su vestuario”, explica la productora Beth Willis, quien destaca cómo la moda también puede ser un arma silenciosa a favor de quien la sabe usar.

Por su parte, Joe Innes manifiesta que esta segunda entrega se tomaron licencias creativas en cuanto al diseño de vestuario: “Nos interesaba mucho cómo estas mujeres empezarían a expresarse a través de la moda y del peinado”.

Nan luce un imponente vestido rojo como acto de rebeldía para demostrar su poder como duquesa. | Fuente: Apple TV+

¿La historia de The Buccaneers continuará?

Si bien Nan es uno de los personajes centrales de la ficción -por su matrimonio, el sacrificio que hace para mantener a salvo a su hermana Jinny (Imogen Waterhouse) y el conflicto con su madre biológica-, The Buccaneers amplía su foco a través de otras tramas femeninas que también buscan desafiar el orden social y conquistar espacios de poder con romances prohibidos y el dolor de seguir adelante tras la muerte de una pareja.

¿Veremos más desarrollo de estos personajes? “No hay noticias sobre una tercera temporada. Nos encantaría hacer más, seguir hablando sobre las chicas y explorar sus caminos. Mientras nos lo permitan, lo haremos. Estamos obsesionados con ellas y queremos ver qué les pasa, pero ahora mismo estamos muy emocionados con la segunda temporada”, finaliza Katherine Jakeways.