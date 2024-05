'Bridgerton 3' se inspira de la época dorada de Hollywood para el vestuario y maquillaje de sus protagonistas

La nueva temporada de Bridgerton nos presentará la evolución de uno de los personajes más queridos: Penélope (Nicola Caughlan) o Lady Whistledown. La menor de la familia Featherington dejará atrás su tímida personalidad para acoger una más arriesgada y sexy, pues estará decidida a cambiar la etiqueta de ‘la solterona’ de la alta sociedad.

Penélope cambiará los vestidos de color amarillo intenso por otros más naturales en tonos celestes y verdes pastel, que le ayudarán a encontrar un esposo que la respete. El amor ya no entrará en la ecuación, ya que dejará de lado el gran sentimiento que tiene hacia su amigo y vecino Colin (Luke Newton). Es él precisamente quien la ayudará a encontrar al candidato que la merezca.

Así podría resumirse la trama de la tercera entrega de Bridgerton, la serie de época de Netflix que estrenará sus primeros cuatro episodios este 16 de mayo. Los capítulos restantes podrán verse a partir del 13 de junio.

MODA DE ÉPOCA INSPIRADA EN HOLLYWOOD

Las historias de amor no son lo único que cambiarán en la nueva entrega de Bridgerton. El vestuario y el maquillaje se diferenciarán de la primera y segunda temporada por la inspiración que guardan y la paleta de colores utilizada. RPP conversó con el diseñador de vestuario John Glaser y la diseñadora de maquillaje Erika Okvist sobre esta evolución, sus inspiraciones y los retos que tuvieron.

“En la primera y segunda temporada, el cambio de vestuario fue una silueta ligeramente diferente, una más hacia 1820, pero sin ir del todo allí. Ahora estamos mostrando la cintura de la mujer porque la confección se ha vuelto un poco más ajustada que antes”, afirma el diseñador de vestuario, quien recalca que las siluetas del traje de los personajes masculinos se han mantenido igual.

Con relación a la evolución del personaje de Nicola Caughlan, Penélope, el diseñador Glaser comenta lo siguiente: “La primera vez que se revela su resplandor, todavía confía un poco en los viejos colores de los Featherington [el amarillo chillón, el naranja encendido y el verde oscuro], pero ella nunca ha usado nada oscuro. Su cambio se refleja en colores más sutiles y neutros”.

Este cambio influye también en el maquillaje. Sobre ello, Erika Okvist menciona: “En la tercera temporada, Penélope ha decidido que se va a casar. Y así, con la sofisticación que tiene, dará el paso hasta el final y sus cambios van con lo que yo llamo el viejo glamur de Hollywood. La inspiración fue Rita Hayworth y Marilyn Monroe para hacer que se vea así de sensual”.

IR CONTRA LAS TENDENCIAS

Desde su inicio, Bridgerton trajo de vuelta el gusto por los vestidos de corte romántico, los accesorios ‘coquettes’ como los lazos o las pantys, y el uso de trajes sartoriales. Sin embargo, tanto Glaser como Okvist tienen claro que no buscan crear tendencias, ni mucho menos seguirlas. “Nunca pienso que alguien lo repita porque lo único que hago cuando diseño es tratar de ser fiel al personaje. No veo una tendencia, no veo lo que está pasando en la calle. Lo único que veo es el guion y lo que el personaje necesita: quién es y qué hará”, recalca la diseñadora de maquillaje.

Mientras que el diseñador de vestuario, John Glaser, indica que para las prendas sucede lo mismo y no siguen tendencias. “Siempre digo que nuestro trabajo no es marcar tendencia. Nuestro trabajo es contar una historia y que esta luzca visualmente hermosa. Si eso marca una tendencia, que así sea, pero no es nuestro trabajo crear tendencias”.