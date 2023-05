‘The First Responders’: ¿De qué se trata y quiénes participan en la serie surcoreana?

Las series surcoreanas viven un enorme éxito y están presentes en diferentes catálogos en streaming. "The First Responders" con su drama policial viene rompiendo récords en audiencia en Star+.

Entérate más detalles de esta serie.

¿De qué se trata la serie ‘The First Responders’?

"The First Responders" (conocida también como "The Police Station Next to Fire Station") se basa en contar el día a día de los policías, bomberos y de los paramédicos de primeros auxilios.

En la serie surcoreana conocemos la historia de un detective que busca ‘limpiar’ la ciudad de delincuentes. Asimismo, narra la historia de un bombero que busca apagar las llamas de los incendios como dé lugar. Por otro lado, una paramédica da la vida por salvar otras vidas humanas.

Jin Ho Gae es el nombre del detective, quien es el líder de los policías. El inspector cuenta con una experiencia que lo hace definirse como perfecto, pues es incorruptible, persuasivo y además lee la mente de los delincuentes con una exactitud sorprendente.





¿Quiénes participan en la serie ‘The First Responders’?

El reparto de la serie está compuesto por:

Kim Rae Won

El actor de 42 años le da vida a Jin Ho Gae, el perfecto detective policial de la serie. Kim también ha participado en producciones como: Doctores, Decibel, entre otros.

Son Ho Joon

El surcoreano de 38 años interpreta el papel de Bong Do Jin, el bombero de la serie. Son ha participado en películas como: ¿Era amor?, La luz de tus ojos, entre otros.

Cho Ji Woo

La actriz de Corea del Sur encarna a Bong An Na, la paramédica de la serie. Cho Ji Woo ha participado en las producciones de Sonata de invierno, Escalera al cielo, entre otros.

¿Dónde ver la serie ‘The First Responders’?

La serie surcoreana se puede ver por Star+ y la primera temporada consta de 12 episodios.