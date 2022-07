La actriz Lily-Rose Depp y el músico The Weeknd protagonizan la serie "The Idol". | Fuente: HBO

El creador de "Euphoria", Sam Levinson, se tomó una pausa de la serie de Zendaya para preparar una nueva producción de la mano de HBO: "The Idol", que marca el debut actoral del músico Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

Ambientada en la industria musical, el cantante estadounidense compartirá roles con Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp, quien, además del modelaje, ya ha participado en películas como "Yoga Hosers", "La Danseuse", "Planetarium", entre otros.

The Weeknd, además de protagonista, es también cocreador de "The Idol", que hace poco reveló su primer vistazo oficial. La serie de momento no tiene fecha de estreno. De su trama, se sabe que será una "sórdida historia de amor" entre una emergente estrella pop y el líder de una secta.

Complementan el elenco de la nueva apuesta de HBO: Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef, Juliebeth Gonzalez y Anne Heche.

"The Idol", el teaser oficial de la serie de HBO

The Weeknd decide en "The Idol"

A la dupla de creadores de "The Idol", Sam Levinson y The Weeknd, también se suma Reza Fahim. La producción no ha estado libre de controversias. En abril pasado, por ejemplo, la directora Amy Seimetz, que estaba destinada a dirigir seis capítulos, se marchó del proyecto junto con la actriz Suzanna Son.

En aquel momento, según la revista Espinof, el intérprete de temas como "Save Your Tears" y "Sacrifice" se mostró descontento con la dirección creativa. Además, no estaba de acuerdo con la perspectiva femenina que se había instalado en la serie.

Así, con la salida de Seimetz, el showrunner de "Euphoria" finalmente terminó por verse más involucrado en la dirección. Además, de acuerdo con la citada publicación, hubo otros reajustes que no han sido detallados todavía a los medios.

The Weeknd, cinco álbumes y una serie

Actualmente, The Weeknd tiene en su haber cinco álbumes de estudio. El último de ellos, "Dawn FM", fue lanzado en enero de este año. En el mismo, colaboraron iconos del hip hop como Tyler The Creator, Lil Wayne y Oneohtrix Point Never.

En dicho disco aparece el actor Jim Carrey, quien ejercició de locutora de la ficticia emisora que propone el proyecto. En el repertorio brillan otras figuras, como el veterano Quincy Jones, cuya labor se hace patente en sus temas que abraza también la electrónica bailable.

En la última edición de los Billboard Music Awards, The Weeknd se coronó como el artista más condecorado, llevándose la estatuilla principal de la noche como Mejor Artista. Asimismo, también se llevó premios a Mejor Artista Masculino, Mejor Artista de R&B, Mejor Canción de Radio y más.

