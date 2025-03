'The Last of Us': tráiler de la temporada 2 anticipa más tensión y un duro distanciamiento entre Joel y Ellie [VIDEO]

El primer adelanto de la nueva temporada deja claro que la relación entre los protagonistas será puesta a prueba en un mundo cada vez más hostil.

Tras más de dos años de espera, la segunda temporada de The Last of Us está cada vez más cerca. La historia de Joel y Ellie continúa en esta nueva entrega, que adapta The Last of Us Part II, la impactante secuela del aclamado videojuego de Naughty Dog, creado por Neil Druckmann.

Quienes han jugado el título saben que, si la primera temporada fue dura, lo que viene en esta segunda será aún más desgarrador. Tras varios adelantos, Max ha lanzado el primer tráiler oficial, confirmando lo que muchos temían: no estamos preparados para lo que se avecina.

Tráiler de The Last of Us 2 promete emociones fuertes

Antes del estreno del tráiler, Max anticipó su llegada con una imagen del icónico reloj roto de Joel, un regalo de su hija que simboliza el sacrificio que el personaje de Pedro Pascal está dispuesto a hacer por Ellie (Bella Ramsey). Este detalle cobra un significado aún más profundo al considerar los acontecimientos de la nueva temporada, donde ambos protagonistas se distanciarán mientras enfrentan un mundo más peligroso e impredecible, según la sinopsis oficial.

El tráiler, presentado en el festival South by Southwest (SXSW), muestra a Joel y Ellie instalándose en el pueblo dirigido por Tommy y María, pero las consecuencias de sus decisiones pasadas comienzan a separarlos de manera inevitable. El avance también revela la relación creciente entre Ellie y Dina (con beso incluido) y breves apariciones de nuevos personajes clave como Abby e Isaac.

La acción no falta: hay escenas de infectados en la nieve, explosiones y momentos de tensión que reflejan la fidelidad con la que se ha adaptado el videojuego. Elementos icónicos como la guitarra de Ellie y su tatuaje aparecen como guiños a los fans, aunque los creadores han adelantado que habrá algunos cambios significativos en la historia.

Elenco renovado con caras conocidas y nuevos personajes

Además del regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, la serie vuelve a contar con Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María. A ellos se suman Kaitlyn Dever como Abby (una de las antagonistas más polémicas del videojuego), Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramírez como Manny, Catherine O'Hara como la terapeuta de Joel y Jeffrey Wright retomando su papel de Isaac, al que ya interpretó en el videojuego.

Con un tráiler que ha dejado a los fans con el corazón en un puño, la segunda temporada de The Last of Us promete ser una adaptación fiel, intensa y llena de emociones, consolidando la serie como una de las más esperadas del año.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

La segunda temporada de The Last of Us debutará en Max el 14 de abril, con el estreno de su primer episodio. Como es tradición en los originales de Max dentro de la plataforma de streaming, los siguientes capítulos se lanzarán semanalmente, concluyendo la temporada el 26 de mayo.

