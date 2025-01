'The last of us 2' confirma su mes de estreno con un impactante avance protagonizado por Ellie y Abby

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La segunda temporada de The last of us, la serie de HBO Max inspirada en el videojuego homónimo, se estrenará este abril, según anunció la plataforma de streaming en un nuevo tráiler.

La aclamada serie, protagonizada por Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), contará esta nueva temporada con las actuaciones de Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer.

La actriz Catherine O’Hara, recordada por su papel en Mi pobre angelito, también será parte del renovado elenco como estrella invitada.

Escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, The last of us fue en 2023 la primera temporada más vista de una serie de HBO, y consiguió la nominación a ocho premios Emmy, incluidos los de mejor serie dramática y por las actuaciones de Pascal y Ramsey.

Su estreno ha sido una de las adaptaciones más exitosas del videojuego a la pequeña pantalla. Creado por el estudio Naughty Dog para PlayStation, el juego contó también con dos entregas.

De qué trata The last of us

La trama de The last of us sigue a un contrabandista y a un adolescente en su viaje por Estados Unidos en un escenario postapocalíptico en el que la mayoría de la población ha muerto ha causa de un hongo, el Cordyceps, que les transforma en caníbales zombies.

Aunque todavía no se conoce el día exacto del estreno, la serie continuará la historia del segundo juego, pero no abarcará todo el título, por lo que se esperan nuevas temporadas en el futuro.

El rodaje de la segunda temporada de The last of us concluyó el pasado mes de agosto. Casey Bloys, máximo responsable de HBO y de Max, explicó entonces que la intención era estrenar la serie en la primera mitad de 2025.