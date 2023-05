'The White Lotus': ¿qué personaje regresará para la tercera temporada de la serie de HBO Max?

HBO Max sigue jugando sus cartas por la serie de televisión 'The White Lotus', creada y escrita por Mike White, con el estreno de la tercera temporada de su narrativa argumental. Ante la expectativa de millones de fanáticos del título, la productora anunció el primer miembro del reparto de esta entrega, causando un espíritu familiar en gran parte del fandom. Entérate más sobre el lanzamiento de la tercera parte.

¿De qué trata 'The White Lotus'?

La serie 'The White Lotus' sigue las vidas de los huéspedes y el personal en un lujoso complejo hotelero en Hawai durante una semana, explorando tópicos de clase, raza y privilegios. Cada episodio de la entrega se centra en el desarrollo de diferentes personajes y sus complejas relaciones entre sí, generando gran morbo en los espectadores.

La primera temporada de la historia se estrenó en julio de 2021 en el canal de televisión por cable HBO, además de estar disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

Sorpresivo regreso

Como adelanto de la tercera temporada de la serie, HBO Max confirmó el regreso al reparto de Natasha Rothwell, interpretando nuevamente a la recordada Belinda.

Este personaje trabajaba como masajista en el hotel, caracterizándose por ser amable y servicial con los huéspedes, pero también una persona que luchaba por establecer límites y avanzar en su carrera profesional. El papel de Rothwell recibió numerosos elogios de la crítica especializada y del público, debido a su manejo hábil de las emociones complejas del personaje y su humor natural.

La trama de la tercera temporada de 'The White Lotus' aún no se ha dado a conocer, por lo que no se conocen detalles del motivo del regreso de Natasha Rothwell. Según teorías de miles de fanáticos, Belinda habría sido trasladada al hotel de Tailandia, donde se ambientarían los nuevos episodios de la serie.