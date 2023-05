George R.R. Martin anuncia que otra precuela de 'Game of thrones' se suspende por huelga de guionistas

'A Knight of the Seven Kingdoms', la segunda precuela de ' Game of Thrones ' tras el estreno de 'House of the dragon ', interrumpió su producción debido a la huelga de los guionistas en Hollywood .

George R.R. Martin, autor de los libros que inspiraron la serie ‘Game of Thrones’, reveló que la huelga de guionistas en Hollywood afecta a la producción de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, la segunda precuela de ‘Juego de tronos’.

El escritor estadounidense reveló que los guionistas del spin-off de la exitosa serie de HBO Max se han unido a la huelga. Con estas protestas, los creadores exigen a las productoras mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

“La sala de escritores de ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ ha cerrado por el momento. Ira Parker y su increíble equipo de jóvenes talentos están en los piquetes”, escribió George R.R. Martin en su blog.

Por otro lado, descartó que el rodaje de ‘House of the dragon’, la primera precuela de ‘Juego de tronos’, sea suspendida debido a las protestas de los guionistas en Estados Unidos.

"La segunda temporada de ‘House of the Dragon’ comenzó a filmarse el 11 de abril y continuará en Londres y Gales. Los guiones de los ocho episodios se terminaron hace meses, mucho antes de que comenzara la huelga. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones para abordar las anotaciones de HBO, mis anotaciones, las preocupaciones presupuestarias, etc. No habrá más revisiones. Los guionistas han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el elenco y el equipo... Y, por supuesto, los dragones", agregó el escritor, quien -ahora- también es creador de la serie junto a Ryan Condal.

¿En qué año se sitúa la serie ‘A Knight of the Seven Kingdoms’?

La serie ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ llevará a las pantallas el primer libro de ‘Los cuentos de Dunk y egg’, publicado en 1998. Esta historia se sitúa 90 años antes de los hechos narrados en ‘Juego de Tronos’; es decir, mucho antes de la rebelión de Robert Baratheon y cuando los Targaryen todavía gobernaban en Westeros.