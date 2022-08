Chris Hemsworth se pone en la piel de Thor por cuarta vez en "Thor: Love and Thunder", cuarta película del superhéroe. | Fuente: Marvel

Después de su gran estreno en cines, "Thor: Love and Thunder" se estrenará en Disney+. La cinta sigue en cronología a “Avengers: Endgame”, penúltima cinta de la fase 4 del UCM, anterior a “Spider-Man: No Way Home”. Conoce cuándo llegará a la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena ‘Thor: 'Love and Thunder’ en Disney+?

“Thor: Love and Thunder” llega el 8 de setiembre a Disney+. Esta cinta, producida por cuarta vez para la gran pantalla por Marvel nos trae la lucha contra un asesino intergaláctico. Es interpretado por Chris Hemsworth, y es acompañado en los roles estelares por Natalie Portman y Christian Bale.

La película dirigida por el neozelandés Taika Waititi acumula desde su estreno 143 millones de dólares en ingresos en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, una cifra considerable, por encima de la anterior entrega.

"Thor: Love and Thunder" superó con creces a "Los Minions 2: Érase una vez Gru", que encabezó la taquilla el fin de semana anterior. Recaudó 45,5 millones de dólares, por lo que acumula 210 millones de ingresos desde su estreno.

¿Tienes planes para el 8 de septiembre? SÍ 😎



Llega el #DisneyPlusDay lleno de estrenos, anuncios, sorpresas ✨ y más ✨ pic.twitter.com/8ewT8StIN8 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 22, 2022

CHRIS HEMSWORTH CREE QUE MARVEL NO LO VOLVERÁ A LLAMAR

Más de una década después de su debut y con una decena de películas a sus espaldas encarnando a Thor, Chris Hemsworth regresa con la versión más surrealista de Marvel en "Thor: Love and Thunder", aunque el actor confiesa que cada vez que lo interpreta está convencido de que no lo volverán a llamar.



"Cada vez que me llaman para hacer el personaje estoy agradecido. Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta", reconoce a Efe en una entrevista, a propósito del estreno de la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes.

Ni siquiera ser uno de los últimos vengadores que resisten en la gran pantalla -tras el adiós de Iron Man, Capitán América y Viuda Negra- da tranquilidad a Chris Hemsworth, cuya carrera cinematográfica está estrechamente ligada a su fichaje por la factoría Marvel en 2011. "La primera vez fue intimidante, no sabía si pertenecía a este universo", recuerda.

Desde entonces, el actor australiano ha ido haciendo suyo el personaje de Thor, un insípido vikingo de físico escultural y vinculado con la mitología griega, hasta convertirlo en un héroe cuya crisis existencial le lleva a tomar decisiones erróneas y alejarse de la gente que quiere.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.