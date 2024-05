John Malkovich se une al elenco de la nueva versión de 'Los Cuatro Fantásticos'

¡Atención fanáticos de los cómics! El actor estadounidense John Malkovich será parte del elenco de la nueva versión de la película de superhéroes de Marvel Los Cuatro Fantásticos (The Fantastic Four), que también contará con Pedro Pascal y Vanessa Kirby, informó este jueves el medio especializado en cine Deadline.



Por el momento, no se ha revelado el papel que interpretará Malkovich en la película, aunque ya se han anunciado los roles de los cuatro protagonistas: Pascal como Reed Richards, alias Sr. Fantástico (Mr. Fantastic); Kirby como Sue Storm, también conocida como la Mujer Invisible (Invisible Woman); Quinn como Johnny Storm, o Antorcha Humana (Human Torch); y Moss-Bachrach como Ben Grimm, La Mole (Thing).

¿Quiénes integran el elenco de Los Cuatro fantásticos?

También se ha anunciado la participación de Julia Garner, reconocida por su trabajo en Ozark, aunque su personaje aún no ha sido revelado. Se especula que podría interpretar a Silver Surfer, un extraterrestre humanoide con piel metálica capaz de viajar por el espacio con la ayuda de su nave en forma de tabla de surf.



Otro actor confirmado es Paul Walter Hauser, conocido por sus roles en Cobra Kai y Blackbird, aunque no se ha revelado su papel en esta producción dirigida por Matt Shakman. Además, el último jueves se conoció que el actor británico Ralph Ineson interpretará al villano espacial Galactus.

¿Cuándo se estrena la nueva película Los Cuatro fantásticos?

Los Cuatro fantásticos es una próxima película de superhéroes del cómic que será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dirigida por Matt Shakman, a partir de un guión de Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Kevin Feige producirá el filme para Marvel Studios. Del mismo modo, Walt Disney Studios, distribuidora del filme, programó su estreno en las salas de cines en Estados Unidos y Canadá el próximo 25 de julio de 2025.

