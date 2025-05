Alerta en restaurantes de Washington DC: ICE realiza inspecciones sorpresa e hispanos temen perderlo todo

En Washington DC, crece la preocupación entre la comunidad hispana tras las recientes visitas de agentes de ICE a al menos nueve restaurantes. Según reportó Noticias Telemundo, los oficiales no realizaron arrestos, pero solicitaron a los dueños documentación que verifique el estatus legal de sus trabajadores.

¿Qué busca ICE con estas inspecciones en restaurantes de Washington DC?

Las autoridades aseguran que no se trata de redadas, sino de inspecciones del formulario I-9, el cual verifica la autorización de empleo en Estados Unidos. Aun así, el operativo ha causado un fuerte impacto emocional entre los empleados latinos.

“No me siento seguro yendo, quisiera quedarme mejor en casa”, afirmó uno de los trabajadores. Otro agregó: “Si me tiene que despedir, despídame, pero yo no me pienso poner en riesgo”.

Los dueños de restaurantes enfrentan un dilema. “Nuestro plan es abrir mañana, pero si mis empleados me dicen: ‘No puedo ir’, ¿qué puedo hacer? No puedo abrir simplemente con una persona trabajando”.

Ante esta situación, organizaciones pro inmigrantes han tomado acción. En calles y negocios de la ciudad han colocado carteles alertando a la comunidad y compartiendo contactos de apoyo legal y asesoría gratuita.