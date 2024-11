Black Friday 2024: Conoce el horario de atención de las principales tiendas de Costco en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Black Friday es uno de los días de compras más esperados del año en Estados Unidos. Durante esta fecha, Costco se convierte en un destino clave para muchos compradores gracias a sus atractivos descuentos y productos exclusivos.

Si planeas aprovechar las ofertas de este gigante al por mayor, es importante conocer los horarios de atención de sus principales tiendas en el país con el objetivo de optimizar tu visita y obtener los mejores productos antes de que se agoten.

Horarios de atención de los principales Costco para el Black Friday

Para el Black Friday 2024, Costco abrirá sus puertas a las 9:00 a.m. en la mayoría de sus tiendas en Estados Unidos. Sin embargo, algunas ubicaciones podrían abrir a las 8:00 a.m., aunque esto no suele estar anunciado oficialmente.

Es importante recordar que todas las tiendas Costco permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias, un día antes del Black Friday, para luego recibir a los compradores el viernes con una amplia gama de ofertas exclusivas.

Costco en San José, California (Senter Road)

Horario de Black Friday : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 8:30 p.m. Ubicación: 2201 Senter Road, San José, CA 95112

Costco en Seattle, Washington

Horario de Black Friday : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 8:30 p.m. Ubicación: 4401 4th Ave S, Seattle, WA 98134

Costco en Los Ángeles, California (Inglewood)

Horario de Black Friday : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 8:30 p.m. Ubicación: 3560 W Century Blvd, Inglewood, CA 90303

Costco en Brooklyn, Nueva York

Horario de Black Friday : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 8:30 p.m. Ubicación: 976 3rd Ave, Brooklyn, NY 11232

Costco en Honolulu, Hawái

Horario de Black Friday : 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 8:30 p.m. Ubicación: 525 Alakawa St, Honolulu, HI 96817

Este día se llevará a cabo el Black Friday 2024 en Estados Unidos

El Black Friday 2024 se celebrará el viernes 29 de noviembre en Estados Unidos. Este día es tradicionalmente conocido por las grandes rebajas en tiendas físicas y en línea, marcando el inicio de la temporada de compras para las festividades de fin de año.

Video: YouTube | Carlos Kabadian