Cadenas de restaurantes en EE.UU. enfrentan cierres masivos y bancarrotas en plena crisis

En un contexto de altos costos laborales e inflación, AWS Hospitality Group Inc., empresa matriz de la cadena S2 Grills, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 para reorganizar sus finanzas.

Con activos valuados entre U$D 50,000 y U$D 100,000 y pasivos que superan el millón, la compañía enfrenta una presión financiera creciente. Fundada en 2019 por Andre y Suheir Williams, S2 Grills cuenta con nueve locales en Illinois, incluyendo varios en Chicago y sus alrededores.

La cadena es reconocida por su variado menú que va desde desayunos contundentes como el Big Breakfast con ribeye steak, hasta platillos mexicanos, alitas y mariscos.

Entre sus principales acreedores figuran Morgan Services Inc., Bank of America y Sysco, quienes esperan el proceso de reestructuración. Aunque aún no se ha declarado el motivo oficial de la bancarrota, la medida busca dar tiempo para estabilizar la operación y mantener abiertas sus sucursales.

La crisis continúa: Nuevas cadenas de restaurantes enfrentan cierres y bancarrotas en EE.UU.

Tras superar los efectos de la pandemia, la industria restaurantera en Estados Unidos sigue enfrentando serios desafíos económicos. En el último año, varias cadenas reconocidas han anunciado cierres y procesos de bancarrota.

En mayo de 2024, Red Lobster se acogió al Capítulo 11, cerrando 187 locales para reestructurar sus finanzas; para septiembre contaba con 478 restaurantes activos en 44 estados.

Poco después, en noviembre de 2024, TGI Fridays también entró en bancarrota, cerrando 76 establecimientos y manteniendo 85 abiertos en abril de 2025. On The Border Mexican Grill & Cantina, con alrededor de 120 sucursales a principios de 2025, clausuró 40 de ellas por bajo rendimiento.

Más recientemente, CHG US Holdings, dueño de 18 restaurantes, presentó su solicitud de bancarrota en mayo de 2025 ante el tribunal de Delaware. Estos movimientos reflejan la presión constante que la inflación y otros factores económicos ejercen sobre el sector restaurantero en plena recuperación.