California: El "imperdonable" error del DMV al emitir licencias con el nombre incorrecto de una ciudad

Un error del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) ha desatado la molestia de un senador estatal, quien ha calificado dicha acción como "un error imperdonable".

El miércoles 30 de octubre, el senador Scott Wiener envió una carta de protesta al DMV después de que imprimieran "San Fran" en las licencias en lugar del nombre completo de la ciudad.

"Es un nombre malo e irritante que nadie debería usar, y solo lo usan personas que nunca han estado en San Francisco", dijo Wiener, quien representa a San Francisco, Daly City, Colma, Broadmoor y parte de South San Francisco, a SFGATE.

DMV escribió erróneamente el nombre de la ciudad de San Francisco

En su carta al DMV, Wiener exigió el cese del uso del término “San Fran” y afirmó que las referencias aceptables para la ciudad son San Francisco, SF, The City, City by the Bay y Best City in the World.

El nombre abreviado de la ciudad apareció en las licencias de un “pequeño número” de residentes, según Anita Gore, portavoz del DMV, quien informó a SFGATE en un comunicado que el departamento ha corregido el problema, y aquellos que recibieron una licencia con “San Fran” pueden obtener un reemplazo gratuito.

“El DMV está de acuerdo: ya sea que prefieras decir The Bay, SF o The City, un sencillo ‘San Francisco’ funciona mejor en una licencia de conducir”, afirmó Gore.

Los residentes de San Francisco detestan el término “San Fran” y Wiener escribió que el apodo es “molesto” e “intolerable.” En su carta, Wiener indica que incluso el apodo “Frisco” es preferible, pero aceptable solo para los “nativos auténticos de San Francisco.”