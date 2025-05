California: Padres de familia pueden enfrentar cargos por dejar a sus niños solos en autos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la llegada del verano, las autoridades californianas, reiteraron que no se debe de dejar a los niños dentro de automóviles. Esto debido a que el interior del auto logra alcanzar temperaturas que pueden resultar mortales en solo cuestión de minutos, incluso si las ventanas están relativamente abiertas.

Por este motivo, los padres de familia y tutores pueden enfrentar graves consecuencias legales, desde investigaciones sobre el caso hasta la imputación de cargos criminales.

Según la información obtenida de la organización Kids and Car Safety, en Estados Unidos se reportaron más de 1,100 casos de niños fallecidos por quedar atrapados dentro de autos bajo las altas temperatura de verano desde 1998.

Para el 2024 se reportaron 40 muertes, de los cuales cuatro de ellas tuvieron lugar en California. Actualmente, en lo que va del 2025 ya hay 3 fallecidos, uno de ellos en Paso Robles, perteneciente al condado de San Luis Obispo, en donde un menor de 6 años de edad falleció tras ser dejado en el auto. Su padre fue encarcelado por cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil.

¿Cuál es el peligro que enfrentan los niños encerrados en el auto y cómo actúa la ley?

En menos de 10 minutos, la temperatura dentro de un vehículo cerrado puede superar los 125 °F, y el 80 % de ese aumento ocurre en los primeros minutos, incluso si el clima exterior no parece extremo. Contrario a lo que muchos creen, dejar las ventanillas entreabiertas no reduce el riesgo. Los niños pequeños, especialmente, son altamente vulnerables al golpe de calor, ya que su organismo aún no regula bien la temperatura corporal, lo que puede llevar a consecuencias fatales en cuestión de minutos.

Ante esto, la ley en California sentencia esta acción como un acto ilegal y las consecuencias legales que puede traer son:

Investigación por negligencia a cargo de los servicios sociales.

Cargos criminales por poner en peligro la vida de un menor o por abuso infantil.

Acusaciones por homicidio involuntario o asesinato en segundo grado en casos donde el menor fallece.

Penas de hasta 6 años de prisión estatal si se determina que hubo intención o negligencia grave.