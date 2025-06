Camioneros toman clases de inglés por orden de Trump: Así es la capacitación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empresas transportistas en Ciudad Juárez han comenzado a capacitar a sus conductores en inglés, como respuesta a una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La normativa, que exige el dominio del idioma inglés para todos los operadores de carga que circulen en territorio estadounidense, está siendo aplicada con mayor rigor desde marzo de este año, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte del sector.

Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la zona norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó a EFE que la medida no es nueva, pero ahora “se está forzando a retirar del servicio a los operadores que no hablen el idioma con fluidez”. Esta disposición afecta directamente a cientos de transportistas mexicanos que cruzan a diario la frontera.

“Quitando el miedo” al inglés en los patios de maniobra

Los cursos, según el instructor Ernesto Montes de la empresa Fletes Sotelo, se enfocan en un “inglés técnico” relacionado al trabajo en carretera.

Sin embargo, el primer reto es psicológico: “Lo más importante es quitar el miedo. Desde la primera sesión buscamos que los alumnos hablen”, declaró. El conductor Gustavo Morales afirmó estar “repasando lo más necesario” para enfrentar las exigencias del decreto.

Por su parte, César Granados comentó que con la capacitación “tendrá las herramientas suficientes” para comunicarse con autoridades y comprender señales en inglés, algo clave para evitar multas y retrasos.

Examen obligatorio y revisión de licencias en EE.UU.

La orden ejecutiva de Trump, firmada el 1 de marzo, también ordena al Departamento de Transporte revisar las licencias comerciales emitidas por los estados para detectar irregularidades.

Además, exige que todos los operadores sean capaces de entender señales en inglés, responder a autoridades y completar documentos oficiales en ese idioma.

Sotelo enfatizó que las empresas que no cumplan podrían recibir sanciones. No obstante, destacó que “el 95 % de los operadores que no tienen dominio en inglés están hasta gustosos tomando las clases”.

En Ciudad Juárez, los patios de las transportistas se han convertido en aulas improvisadas donde la lengua inglesa es ahora parte fundamental del viaje.