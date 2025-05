Gobierno de EE.UU. cancela permisos de trabajo a cientos de inmigrantes cubanos: Conoce todos los detalles

Lamento cubano

Una madre cubana, quien pidió mantenerse en el anonimato, compartió su testimonio con Telemundo 51: “Empecé a trabajar apenas recibí el permiso, para pagar impuestos y mantener a mi hijo. Ahora me dicen que tengo que irme. No me imagino el futuro de mi niño en Cuba. Ojalá el gobierno entienda que no todos somos criminales y que vinimos a aportar”.