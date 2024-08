Descubrió que no era ciudadana estadounidense a los 62 años y perdió sus beneficios del Seguro Social

La mujer no podrá cobrar sus beneficios de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos hasta no tener pruebas que demuestren sus raíces norteamericanas.

Cynthia Downs vivió toda su vida en Tallahassee, Florida. Fue en esa ciudad donde la mujer decidió criar a sus hijas junto a su esposo en su granja. Su vida parecía perfecta hasta que fue a renovar su licencia de conducir en el Departamento de Vehiculos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y le informaron que no estaba en el país legalmente.

La madre de Downs era canadiense y su padre estadounidense. La familia se mudó a Estados Unidos cuando era una bebé, y desde esa época, el país ha sido el único hogar que ella ha conocido. “He pagado mis impuestos, hice todo como los demás y he estado aquí toda mi vida", comentó la mujer a medios locales.

Dura lucha por obtener la ciudadanía

Desde entonces, la mujer ha estado luchando por probar las raíces americanas de su padre. Para reclamar la doble ciudadanía, su padre debía haber vivido en los Estados Unidos durante cinco años antes de su nacimiento, lo cual, según Cynthia, él cumplía.

Sin embargo, con tanto tiempo, encontrar pruebas del pasado de su padre ha sido difícil. A pesar de que sirvió en el ejército estadounidense, se le informó que esos registros militares fueron destruidos en un incendio en la instalación gubernamental donde se almacenaban.

Sin pruebas suficientes, la mujer no es elegible para la doble ciudadanía, lo que significa que no podrá cobrar sus beneficios de jubilación de la Seguridad Social, que estima en alrededor de U$D 2 000 por mes. “Pensé que había hecho todo bien, de arriba abajo. Pero cuando llega el momento de recibir el dinero que gané, no puedo obtenerlo”, lamentó.

Entre tanto, la abogada de Downs señaló que “nadie les señaló nunca a ninguna de las personas de las que estamos hablando que no tenían prueba de ciudadanía. Nadie les pidió eso hasta que se acercaron a la jubilación. Eso es un gran problema y me dice que hay muchas otras personas en esta situación”.

Créditos: YouTube | @JesusReyesLegal