USA: Costco retira de uno de sus menús más económicos que genera malestar en los clientes

Los clientes de Costco han expresado su descontento luego de que la cadena eliminara uno de los platos más populares de la zona de comida en algunas de sus tiendas: las papas fritas de U$D 1.25. Aunque este producto no estaba disponible en todas las sucursales, sí se ofrecía en ciertos establecimientos, especialmente en la costa este de Estados Unidos y algunas localidades de Canadá.

Este menú se servía tanto como acompañamiento de otros alimentos, así como base del clásico poutine en algunas tiendas canadienses. En EE.UU., Costco ofrecía estas papas en lugares como Montgomeryville (Pensilvania), Sterling y Springfield (Virginia), Newington (Virginia) y Bridgewater (Nueva Jersey), siendo muy apreciadas por los clientes.

Opiniones de los clientes

A pesar de su popularidad, los compradores comenzaron a notar su ausencia en los menús. Un usuario de Reddit expresó su decepción: “Mi Costco local solía vender las mejores papas fritas que he probado y dejaron de venderlas… todavía no encuentro unas mejores y solo costaban $1.25 por una gran cantidad”. Otros clientes compartieron su tristeza, lamentando que el producto no regresara.

Especulaciones de la salida del menú

Aunque Costco no ha dado una razón oficial, algunos usuarios especulan que la eliminación de las papas fritas fue causada por los altos costos y las dificultades en el mantenimiento de los freidores, como problemas de limpieza, costo del aceite y riesgos de seguridad para los empleados. Otros sugieren que la decisión se tomó para simplificar las operaciones del área de comida durante y después de la pandemia.

Si bien los freidores fueron retirados de varias tiendas, algunos creen que la baja demanda en ciertas ubicaciones también influyó en la desaparición del producto. Actualmente, Costco ha optado por estos cambios con el objetivo de unificar su menú a nivel nacional.

